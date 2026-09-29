Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών: Χωρίς "οξυγόνο ρευστότητας" οι μικρές επιχειρήσεις

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Σήμα κινδύνου για το μέλλον των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκπέμπει ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Αθηνών (ΣΕΑΔΑ), ζητώντας την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης.

Σε μια περίοδο που η αγορά πιέζεται από το δυσβάσταχτο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος, ο Σύνδεσμος αναδεικνύει το «τείχος» της περιορισμένης ρευστότητας και των υψηλών υποχρεώσεων που απειλεί με λουκέτο τον κορμό της ελληνικής οικονομίας.

Η ανακοίνωση του συνδέσμου:

Ο Σύνδεσμος Αντιπροσώπων και Διανομέων Αθηνών (ΣΕΑΔΑ) επισημαίνει την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο λειτουργικό, ενεργειακό και χρηματοδοτικό κόστος, υψηλές υποχρεώσεις και περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα.

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