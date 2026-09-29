Σακτούρια: Μια κατακρεουργημένη σημαία "δηλώνει απουσίες" εκεί που χάθηκαν οι ήρωες πυροσβέστες

Δύο μήνες μετά την τραγωδία της 29ης Ιουλίου 2026 που συγκλόνισε το πανελλήνιο, οι πληγές στο νότιο Ρέθυμνο παραμένουν ορθάνοιχτες, με την οργή των κατοίκων να ξεχειλίζει για την «εκκωφαντική» απουσία της πολιτικής ηγεσίας.

Στο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι δύο ήρωες πυροσβέστες, μια κατακρεουργημένη ελληνική σημαία ανεμίζει πάνω από τα καμένα, αποτυπώνοντας την πλήρη εγκατάλειψη μιας περιοχής που, μετά το σβήσιμο των τηλεοπτικών προβολέων, αφέθηκε μόνη να μετρά τις απώλειές της.

Η ανάρτηση της δημοσιογράφου Ελένης Γκοντέ - που κατάγεται από τα Σακτούρια - αποτελεί κραυγή διαμαρτυρίας, αποτυπωμένη στο διαδίκτυο, αμέσως μετά την επίσκεψή της στο χωριό, με αφορμή το μνημόσυνο που τελέστηκε για τους πεσόντες πυροσβέστες της 29ης Ιουλίου 2026.

Εδώ δεν έχει ψηφαλακια ;;



Εδώ δεν έχει κάμερες ;; διερωτάται η Ελένη....

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