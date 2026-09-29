Κόντης: «Θέλω να παραμείνω στον ΟΦΗ – Ξέρει ο πρόεδρος τι επιθυμώ» (βίντεο)

Την ξεκάθαρη επιθυμία του να συνεχίσει στον πάγκο του ΟΦΗ και τη νέα σεζόν εξέφρασε ο Χρήστος Κόντης, αναφερόμενος στη μέχρι τώρα συνεργασία του με την κρητική ομάδα, αλλά και στην προοπτική που ανοίγεται μπροστά της με τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Έλληνας τεχνικός μιλώντας στο Sport 24, στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή του Μιχάλη Μπούση στην πορεία του ΟΦΗ, υπογραμμίζοντας πως ο πρόεδρος της ομάδας τη στήριξε στα δύσκολα και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν στις πρόσφατες επιτυχίες.

«Ο Μιχάλης Μπούσης είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Είναι ο άνθρωπος που τη στήριξε στα δύσκολα, έμπρακτα. Ήταν εκεί και με υπομονή και με όραμα. Να πάρει ένα τρόπαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόντης.

Όπως σημείωσε, η κατάκτηση του τροπαίου αποτέλεσε σημαντική δικαίωση για τον πρόεδρο του ΟΦΗ, ενώ η φετινή πορεία ήρθε να προσθέσει ακόμη έναν σημαντικό σταθμό, με ένα ακόμη τρόπαιο και την επιστροφή της ομάδας στην Ευρώπη.

«Πέρυσι καταφέραμε να το κατακτήσουμε. Γι’ αυτόν ήταν τεράστια η χαρά. Και η καταξίωση ήρθε με τη διαδρομή: η ομάδα έφτασε ψηλά πρόπερσι, έχασε το τρόπαιο στο τσακ, πέρυσι το κατέκτησε, φέτος ήρθε κι άλλο ένα τρόπαιο, ήρθε η Ευρώπη», τόνισε.

Ο Κόντης αναφέρθηκε και στο όραμα του Μιχάλη Μπούση για την επόμενη ημέρα του συλλόγου, κάνοντας λόγο για τα σχέδια που υπάρχουν για το προπονητικό κέντρο και το νέο γήπεδο.

«Έχει δεθεί με την ομάδα, με την πόλη. Και έτσι γεννιούνται και περισσότερα. Έχει σχέδια. Είναι κοντά στο να κάνει το προπονητικό κέντρο, θέλει να κάνει νέο γήπεδο. Είναι ένας άνθρωπος με όραμα και νομίζω ότι το όραμά του έχει βοηθήσει τον ΟΦΗ να φτάσει εδώ που έχει φτάσει», είπε.

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«Επιθυμία μου είναι να παραμείνω»

Σε ό,τι αφορά το δικό του μέλλον, ο Χρήστος Κόντης αποκάλυψε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια πρώτη συζήτηση με τη διοίκηση για τη συνέχεια της συνεργασίας, ξεκαθαρίζοντας πως από την πλευρά του υπάρχει η επιθυμία να παραμείνει στον ΟΦΗ.

«Έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τη συνέχεια της συνεργασίας μας. Εγώ του ανέφερα ότι επιθυμία μου είναι να παραμείνω. Τώρα είναι θέμα της ομάδας πλέον να πάρει την απόφαση, το τι θέλει να κάνει. Πλέον είναι ξεκάθαρο από τη δική μου την πλευρά. Ξέρει τι θέλω και μένει να δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ στάθηκε ιδιαίτερα και στη σχέση που έχει αναπτύξει με την ομάδα, τον κόσμο και την πόλη του Ηρακλείου, επισημαίνοντας πως αισθάνεται ιδιαίτερα καλά στο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί.

«Αυτή η ομάδα πριν λίγους μήνες μού έδωσε αυτή την ευκαιρία. Έψαχνα μία ευκαιρία. Ήταν μία ομάδα που και εγώ ήθελα να αναλάβω, αλλά και η ομάδα με ήθελε. Μαζί έχουμε πετύχει αρκετά. Όλοι μαζί ως ομάδα», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Όταν λέω ομάδα εννοώ όλους, εννοείται και τον κόσμο, γιατί πλέον έχει μπει σε αυτή την εξίσωση και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα στο Ηράκλειο. Είναι μια πόλη που με έχει αγαπήσει. Ζω σε ένα περιβάλλον που είμαι καλά. Οι συνεργάτες μου είναι καλά».

Η Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις

Ο Κόντης υπογράμμισε πως η συμμετοχή του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για τον ίδιο, καθώς όπως είπε είναι ένας φιλόδοξος προπονητής που θέλει να διεκδικεί κάθε διαθέσιμη πρόκληση.

«Έχουμε μπει πλέον σε έναν μεγάλο δρόμο με ευρωπαϊκά παιχνίδια, με πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Και εγώ είμαι πάρα πολύ φιλόδοξος, οπότε όταν βλέπω μια τέτοια προοπτική, θέλω να την κυνηγάω, να διεκδικώ τα πάντα», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η απόσταση από την Αθήνα δεν αποτελεί για τον ίδιο ανασταλτικό παράγοντα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η πτήση διαρκεί περίπου σαράντα λεπτά και υπάρχουν καθημερινά πολλές επιλογές.

«Σήμερα είμαι, αύριο μπορεί να μην είμαι»

Παρότι ο Κόντης έχει καταστήσει σαφή την επιθυμία του να συνεχίσει στον ΟΦΗ, γνωρίζει πως η τελική απόφαση ανήκει στη διοίκηση. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και ο ίδιος αντιμετωπίζει με ρεαλισμό την κατάσταση.

«Μετέφερα στον πρόεδρο ότι θέλω να παραμείνω. Αλλά από κει και πέρα, επειδή είμαι προπονητής, αντιλαμβάνομαι αυτό που για κάθε προπονητή ισχύει, πως σήμερα είμαι, αύριο μπορεί να μην είμαι», τόνισε.

Και κατέληξε: «Το καλοκαίρι τελειώνει το συμβόλαιό μου, ξεκαθάρισα τι θέλω, αμοιβαιότητα προφανώς υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι θα συμβεί».

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