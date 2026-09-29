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ΚΡΗΤΗ

Σύσκεψη στο Παγκρήτιο Στάδιο για την προετοιμασία διεξαγωγής του 47ου Rally Κρήτης

συσκεψη παγκρητιο
clock 11:12 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και του Δήμου Ηρακλείου για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του 47ου Rally Κρήτης που θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Ηρακλείου από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 28/9 στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν επί τάπητος οι απαιτούμενες οργανωτικές και τεχνικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, συζητήθηκαν αναλυτικά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των αγωνιζομένων και των θεατών, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την εύρυθμη λειτουργία της πόλης καθώς και την καθαριότητα των χώρων πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά το πέρας της διοργάνωσης. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Σημειώνεται ότι το Rally Κρήτης αποτελεί ένα ιστορικό θεσμό με σπουδαία παρουσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της Μεγαλονήσου και αναμένεται να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το Ηράκλειο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν o Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε ΟΤΑ Γιάννης Τσαπάκης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Τσαγκαράκης, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου- Χρονάκη, η Αντιπρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου Α.Ε ΟΤΑ Άρια Χουρδάκη, η εκπρόσωπος της Τροχαίας Ιωάννα Μπαλατσού, οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αστυνομίας Βούλα Πλατάκη και Μανόλης Κοσμαδάκης, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Κρήτης Γιάννης Ρουσάκης, από το αγωνιστικό τμήμα ο Μανόλης Πετούσης, ο υπεύθυνος ασφαλείας Μανόλης Διακάκης, η εκπρόσωπος των εργαζομένων Ευαγγελία Πλούμη, η Γραμματέας του 47ου Rally Κρήτης Ηρώ Παγωμένου και ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δαυίδ Μανουσάκης.

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