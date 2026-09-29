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ΚΡΗΤΗ

Χερσόνησος: Συνελήφθη 41χρονη - Ναρκωτικά στην επιχείρησή της

περιπολικο
clock 12:36 | 29/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου 41χρονη Ελληνίδα για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε επιχείρηση ιδιοκτησίας 41χρονης σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου όπου βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν συνολικά 77 γραμμάρια κάνναβης (-22- αυτοσχέδιες συσκευασίες και 55- αυτοσχέδια τσιγάρα).   

Η προανάκριση ενεργείται από Αστυνομικό Τμήμα  Χερσονήσου.

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