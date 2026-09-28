Στην φυλακή 50χρονος για σεξουαλική κακοποίηση πέντε ανήλικων – Τον κατήγγειλαν οι κόρες και δυο ανιψιές του

Ένας 50χρονος από την Αχαΐα, οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης, έπειτα από καταγγελίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση πέντε ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με τα nea.gr, οι καταγγελίες προέρχονται από τις τρεις κόρες και τις δύο ανιψιές του, οι οποίες φέρεται να ήταν ανήλικες κατά τον χρόνο των περιστατικών.

Η σχετική δικογραφία είχε σχηματιστεί περίπου πριν από έναν χρόνο. Πριν από περίπου δέκα ημέρες, η Εισαγγελία Πατρών έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και ο 50χρονος κλήθηκε να απολογηθεί στο πλαίσιο της τακτικής ανάκρισης.

Μετά την απολογία του, ο αρμόδιος δικαστικός λειτουργός αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του και έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρίπολης. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες ανήλικες από το ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου που ενδέχεται να έχουν καταγγείλει ή να έχουν υποστεί παρόμοια περιστατικά.

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