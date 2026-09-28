Χάρης Μαμουλάκης: «Ποιος έδωσε την άδεια για το μπάζωμα ρέματος στη Σταλίδα;»

Στη Βουλή φέρνει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης τη διαμαρτυρία κατοίκων της Σταλίδας για μπάζωμα ρέματος στο οποίο εκβάλλουν τρεις διαφορετικές λεκάνες απορροής, καταθέτοντας σχετική Αναφορά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών.

Οι κάτοικοι της Σταλίδας διαμαρτύρονται για το μπάζωμα ρέματος σε μία ακτίνα 150 μέτρων μετά τη δεύτερη σήραγγα του έργου του ΒΟΑΚ Χερσόνησος – Μάλια, στην έξοδο της ανατολικής πλευράς. Όπως τονίζουν, στο σημείο που μπαζώθηκε εκβάλλουν τρεις διαφορετικές λεκάνες απορροής και κανείς δεν γνωρίζει αν και ποιος έδωσε την άδεια για αυτές τις εργασίες και αν όλη αυτή η διαχείριση είναι σε γνώση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης ή/και του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και αν υπάρχει η απαραίτητη εποπτεία κι αν γίνεται έλεγχος σε σχέση με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επίσης, υπενθυμίζουν τις καταστροφικές πλημμύρες του 2020 που σημάδεψαν την περιοχή και κατέγραψαν σημαντικές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες.

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