ΔΕΥ.28 Σεπ 2026 14:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Χάρης Μαμουλάκης: «Ποιος έδωσε την άδεια για το μπάζωμα ρέματος στη Σταλίδα;»

Μαμουλάκης
clock 12:52 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στη Βουλή φέρνει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης τη διαμαρτυρία κατοίκων της Σταλίδας για μπάζωμα ρέματος στο οποίο εκβάλλουν τρεις διαφορετικές λεκάνες απορροής, καταθέτοντας σχετική Αναφορά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών.

Οι κάτοικοι της Σταλίδας διαμαρτύρονται για το μπάζωμα ρέματος σε μία ακτίνα 150 μέτρων μετά τη δεύτερη σήραγγα του έργου του ΒΟΑΚ Χερσόνησος – Μάλια, στην έξοδο της ανατολικής πλευράς. Όπως τονίζουν, στο σημείο που μπαζώθηκε εκβάλλουν τρεις διαφορετικές λεκάνες απορροής και κανείς δεν γνωρίζει αν και ποιος έδωσε την άδεια για αυτές τις εργασίες και αν όλη αυτή η διαχείριση είναι σε γνώση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης ή/και του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και αν υπάρχει η απαραίτητη εποπτεία κι αν γίνεται έλεγχος σε σχέση με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Επίσης, υπενθυμίζουν τις καταστροφικές πλημμύρες του 2020 που σημάδεψαν την περιοχή και κατέγραψαν σημαντικές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες.

Διαβάστε επίσης 

Κρήτη: Έρχεται κακοκαιρία – Βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη

Βενιζέλειο: Κατάρρευση οροφής πάνω από τα κρεβάτια των γιατρών – Αυτό είναι το ΕΣΥ «στα καλύτερά του»;

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χάρης Μαμουλάκης Σταλιδα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis