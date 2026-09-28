Δοχεία φαγητού από delivery: Είναι ασφαλές να τα ξαναχρησιμοποιείς;

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα δοχεία φαγητού που μπορεί να μας έμειναν από κάποια παραγγελία delivery ή έτοιμων γευμάτων που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτά δεν είναι επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία φαγητού και δεν θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζουμε ως τέτοια. Ωστόσο, ειδικοί αναφέρουν ότι μπορεί να γίνεται χρήση τους, αλλά υπό όρους.

Η επαναχρησιμοποίηση των δοχείων από το delivery μπορεί να συμβάλει στη μείωση των απορριμμάτων και στην εξοικονόμηση χρημάτων, όμως είναι σημαντικό να γίνεται με ασφάλεια.

«Τα περισσότερα δοχεία φαγητού είναι ασφαλή για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση τροφίμων, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζέσταμα στο φούρνο μικροκυμάτων ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων», εξηγεί ο Αμερικανός επιστήμονας τροφίμων Δρ. Bryan Quoc Le.

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Όταν εμφανίσουν σημάδια φθοράς, όπως γρατζουνιές ή λεκέδες, πρέπει να απορρίπτονται, καθώς ενδέχεται να απελευθερώνουν επιβλαβείς ουσίες ή να ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων. Τα περισσότερα δοχεία τροφίμων που χρησιμοποιούν τα εστιατόρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση τροφίμων για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς είναι κατασκευασμένα από πλαστικά κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

Όταν παίρνεις λοιπόν μαζί σου τα περισσεύματα από ένα εστιατόριο ή δεν τελειώνεις το φαγητό του delivery, μπορείς να τα διατηρήσεις στο ψυγείο μέσα στο δοχείο αυτού του τύπου, τηρώντας τους βασικούς κανόνες ασφάλειας τροφίμων.

Τι ισχύει για ζέσταμα και πλύσιμο

Ένα από τα προβλήματα είναι ότι όταν αυτά τα δοχεία θερμαίνονται, είτε στον φούρνο μικροκυμάτων είτε στο πλυντήριο πιάτων, με τον χρόνο μπορεί να απελευθερώνουν πλαστικοποιητές. Άρα, όταν θέλεις να ζεστάνεις το φαγητό, μετάφερέ το σε άλλο σκεύος.

Όσον αφορά το πλύσιμο, τα πλαστικά δοχεία αυτού του τύπου είναι καλύτερο να μην μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων αν σκοπεύεις να τα χρησιμοποιήσεις ξανά.

Τι ισχύει για κάθε τύπο δοχείου

Γυάλινα δοχεία

Τα γυάλινα δοχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται ξανά και ξανά, αρκεί να μην έχουν ρωγμές ή άλλα σημάδια φθοράς.

Χάρτινα δοχεία

Τα χάρτινα δοχεία δεν μπορούν να καθαριστούν σωστά και φθείρονται γρήγορα. Επομένως, καλό είναι να ανακυκλώνονται και να μην επαναχρησιμοποιούνται.

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Πολυστυρένιο και αφρώδες υλικό (φελιζόλ)

Το διαφανές, άκαμπτο πολυστυρένιο και το διογκωμένο πολυστυρένιο (γνωστό ως φελιζόλ) δεν συνιστώνται για επαναχρησιμοποίηση.

Όπως εξηγεί ο Le, το πολυστυρένιο μπορεί να θρυμματιστεί εύκολα και να απελευθερώσει στυρένιο, την ουσία από την οποία κατασκευάζεται. Επίσης, δεν αντέχει στη συνεχή χρήση ούτε στη θέρμανση.

Άλλα πλαστικά

Τα υπόλοιπα πλαστικά είναι πιο περίπλοκη περίπτωση, αφού θα πρέπει να ελέγχεις το τρίγωνο σύμβολο ανακύκλωσης στο κάτω μέρος του δοχείου για να δεις από ποιο είδος πλαστικού είναι κατασκευασμένο.

Για πόσο καιρό είναι ασφαλής η επαναχρησιμοποίηση;

Φυσικά και δεν μπορείς να το κάνεις δια παντός. Τα γυάλινα δοχεία μπορούν να χρησιμοποιούνται όσο παραμένουν σε άριστη κατάσταση. Για τα πλαστικά όμως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν να τα απορρίπτεις μόλις αρχίσουν να εμφανίζουν γρατζουνιές ή φθορές. Γενικά, καλό είναι να αντικαθίστανται έπειτα από λίγο καιρό χρήσης, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων ή μεταφοράς χημικών ουσιών στα τρόφιμα.

πηγή: cookaout.skai.gr

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