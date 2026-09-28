Τρέχει με 310χλμ την ώρα και καυχιέται στο TikTok (βίντεο)

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Με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300χλμ./ώρα έτρεχε οδηγός στην Εγνατία Οδό, ο οποίος «ανέβασε» το σχετικό βίντεο στο TikTok.



Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε, μια BMW M5, να πιάνει μέχρι και 310χλμ./ώρα.





Ο ίδιος, μάλιστα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης «άμα το ζεις, το ζεις λέμε», χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται το επικίνδυνο των πράξεών του.

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