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ΕΛΛΑΔΑ

Τρέχει με 310χλμ την ώρα και καυχιέται στο TikTok (βίντεο)

κοντέρ 330
clock 11:27 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ταχύτητα μεγαλύτερη των 300χλμ./ώρα έτρεχε οδηγός στην Εγνατία Οδό, ο οποίος «ανέβασε» το σχετικό βίντεο στο TikTok.

Στο βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο που οδηγούσε, μια BMW M5, να πιάνει μέχρι και 310χλμ./ώρα.

@gtr35.carfan Άμα το ζεις το ζεις λέμε #fyy #carslover #φοργιου #mpesfypgamw #ελληνικοτικτοκ ♬ In And Out Of Love - Armin van Buuren & Sharon Den Adel



Ο ίδιος, μάλιστα, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης «άμα το ζεις, το ζεις λέμε», χωρίς να δείχνει να αντιλαμβάνεται το επικίνδυνο των πράξεών του.

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Εγνατία Οδός υπερβολική ταχύτητα
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