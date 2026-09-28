Ανακαίνιση Κατοικίας: Εκπνέει η προθεσμία για τα 36.000 ευρώ της ανακαίνισης

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου οπότε και εκπνέει η προθεσμία για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν στην έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Ένα πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις για κλειστές κατοικίες, για τις οποίες έχει μέχρι τώρα εκδοθεί Βεβαίωση Επιλεξιμότητας έχουν ξεπεράσει τον στόχο των 10.000 που είχε τεθεί αρχικά καθώς πλέον ξεπερνούν τις 13.000. Αισθητά μεγαλύτερος παραμένει ο αριθμός των ιδιοκτητών που έχουν «ανοιχτό» ακίνητο και θέλουν να το ανακαινίσουν, καθώς αγγίζει τις 80.000.

Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, το οποίο θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με την υποβολή των αιτήσεων, προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους έχουν λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα που διαθέτουν.

Σημειώνεται ότι η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται μετά από αίτηση στο www.anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών. Από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας μέχρι σήμερα, τα αρμόδια υπουργεία, έχουν προχωρήσει σε διεύρυνση των κριτηρίων καθώς:

μειώθηκε το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες

αυξήθηκε κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης (σε 100 kWh) για κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή ηλεκτροδότησης ως την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας. Δηλαδή θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 kWh συνολικά για τα έτη 2024 και 2025, βάσει των καταμετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2026 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας, η καταγεγραμμένη κατανάλωση, βάσει των διαθέσιμων μετρητικών δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, αναγόμενο αναλογικά στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

· παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν αίτηση χρηματοδότησης και για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης, το οποίο θα ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επίσης, αντικαταστάθηκαν οι λέξεις “παιδί” ή “παιδιά”, που αναφέρονται στην αρχική ΚΥΑ της δράσης με τις λέξεις “ανήλικο τέκνο” ή “ανήλικα τέκνα” και ο πίνακας των εισοδηματικών κατηγοριών διαμορφώνεται ως εξής:

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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα:

ιδιοκτήτες κλειστής κατοικίας, υπό την προϋπόθεση, ότι μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία τους ή θα διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση και με σταθερό μίσθωμα για τουλάχιστον τα πρώτα τρία (3) έτη.

ιδιοκτήτες ανοικτής κατοικίας, την οποία, ήδη, χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους, με υποχρέωση διατήρησης της χρήσης ως κύριας κατοικίας τους για τουλάχιστον (5) έτη από την ολοκλήρωση της δράσης.

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 36.000 ευρώ ανά κατοικία, ενώ προβλέπεται, επιπλέον κάλυψη, έως το ποσό των 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους.

Ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και την πλήρωση ειδικών προϋποθέσεων η δράση προσφέρει επιχορήγηση από 70% έως 95%.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 80% για τους δικαιούχους χαμηλών εισοδημάτων και 70% για τους δικαιούχους μεσαίων εισοδημάτων, με δυνατότητα προσαύξησης, σωρευτικά, κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για:

α) κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές,

β) ωφελούμενους, που είναι είτε μονογονεϊκές οικογένειες και ο γονέας ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια, είτε τρίτεκνοι, πολύτεκνοι,

γ) ωφελούμενους που είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν στην οικογένειά τους άτομο με αναπηρία (σύζυγο ή εξαρτώμενο μέλος). Ειδικά για την περίπτωση ατόμου με αναπηρία, η προσαύξηση εφαρμόζεται αποκλειστικά όταν η επιχορηγούμενη κατοικία προορίζεται για ιδιοκατοίκηση.

Επιλέξιμες είναι κατοικίες που διαθέτουν οικοδομική άδεια εκδοθείσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέες, κατατάσσονται ενεργειακά στην κατηγορία Γ ή χαμηλότερη και έχουν επιφάνεια κύριων χώρων έως 120 τ.μ., που αυξάνεται σε 150 τ.μ. για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (χωρίς να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης των 36.000 ευρώ).

Σημειώνεται, ότι οι κατοικίες που θα ενταχθούν στη Δράση δεν επιτρέπεται να διατεθούν για βραχυχρόνια μίσθωση για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ολοκλήρωση της δράσης.

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