Σάλιακας: «Ιστορική νίκη – Κάναμε τους Έλληνες χαρούμενους» (βίντεο)

Ο Μανώλης Σάλιακας δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά τη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Γερμανίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιτυχίας τόσο για την ομάδα όσο και για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο Ηρακλειώτης αμυντικός χαρακτήρισε τη βραδιά ιστορική και στάθηκε ιδιαίτερα στη χαρά που έδωσε η Εθνική στους Έλληνες φιλάθλους.

«Ιστορική νίκη. Είμαι περήφανος γιατί κάναμε τους Έλληνες χαρούμενους. Ήταν συγκινητικό να βλέπεις τους Έλληνες. Ξέρω πως οι Έλληνες του εξωτερικού διψούν για τέτοιες νίκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σάλιακας αποκάλυψε πως η συγκίνησή του μετά το τέλος της αναμέτρησης είχε να κάνει και με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Γερμανία. Όπως εξήγησε, γνωρίζει από κοντά πόσο σημαντική είναι για εκείνους μια τέτοια επιτυχία της Εθνικής.

«Ναι, επειδή είχα Έλληνες φίλους, ξέρω πόσο νοιάζονται και αγαπούν την Εθνική, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς. Ξέρω πόσο... πειράζουν οι Γερμανοί τους Έλληνες. Αύριο θα πάνε στις δουλειές τους χαρούμενοι. Είναι ιστορική νίκη», τόνισε.

Παρά τη μεγάλη επιτυχία, ο διεθνής άσος έστειλε μήνυμα συγκέντρωσης ενόψει της συνέχειας. Ο Σάλιακας ξεκαθάρισε πως η Εθνική δεν πρέπει να παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό της μεγάλης νίκης, αλλά να παραμείνει προσηλωμένη στον στόχο της.

«Παιχνίδι με παιχνίδι θα το βλέπουμε. Αυτό που είπα είναι να κρατάμε χαμηλά την μπάλα και να μην πανηγυρίζουμε τόσο, να μη δείχνουμε ότι κάναμε κάτι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πανηγυρίζουμε σήμερα και από αύριο κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι», ανέφερε.

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