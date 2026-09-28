Γιοβάνοβιτς: «Τεράστια νίκη για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το μέλλον του»

Για τη μεγάλη και ιστορική νίκη της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία μίλησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Alpha, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιτυχίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Είναι τεράστια νίκη για το ποδόσφαιρο και το μέλλον του ποδοσφαίρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Εθνικής, αναδεικνύοντας τη σημασία του αποτελέσματος και για την επόμενη ημέρα της ομάδας.

Αναφερόμενος στα επόμενα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία, ο Γιοβάνοβιτς εμφανίστηκε αισιόδοξος, τονίζοντας πως η Εθνική έχει πλέον σημαντικές προϋποθέσεις για να συνεχίσει με θετικό τρόπο την πορεία της.

«Έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις για τα επόμενα παιχνίδια στην έδρα μας», σημείωσε.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια των διεθνών απέναντι σε έναν ποιοτικό και απαιτητικό αντίπαλο. Όπως εξήγησε, τέτοιου είδους αναμετρήσεις απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και αυτοθυσία.

«Για τέτοια δύσκολα και απαιτητικά παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Οι ποδοσφαιριστές μου έδωσαν τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο», υπογράμμισε ο Γιοβάνοβιτς.

Η νίκη επί της Γερμανίας αποτελεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προπονητή, σημαντικό σταθμό για την Εθνική, με το βλέμμα πλέον στραμμένο στις επόμενες αναμετρήσεις και στα παιχνίδια που ακολουθούν στην Τούμπα με Ολλανδία (1/10) και Γερμανία (4/10).

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