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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Έκτακτη διακοπή υδροδότησης σε 6 περιοχές λόγω βλάβης στον αγωγό του Θραψανού

βρύση
clock 09:33 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να αποκατασταθεί βλάβη που έχει προκληθεί στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού, έχει πραγματοποιηθεί αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης.

Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι οι Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός (αρχαιότητες), Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνι.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΗ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

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διακοπή υδροδότησης Ηρακλειο
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