Ηράκλειο: Έκτακτη διακοπή υδροδότησης σε 6 περιοχές λόγω βλάβης στον αγωγό του Θραψανού

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να αποκατασταθεί βλάβη που έχει προκληθεί στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού, έχει πραγματοποιηθεί αναγκαστική γενική διακοπή υδροδότησης.

Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι οι Φορτέτσα, Μεσαμπελιές, Κνωσός (αρχαιότητες), Βλυχιά, Ηλιούπολη και Κορακοβούνι.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΗ καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ

Έκθεση-«βόμβα» της DG AGRI: «Καμπανάκι» για στάση πληρωμών στις αγροτικές επιδοτήσεις