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ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης από τον Τραμπ

πετρέλαιο
clock 08:09 | 28/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανοδικά κινήθηκαν στις ασιατικές αγορές οι τιμές του πετρελαίου, έπειτα από την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Reuters, το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, στα 105,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 0,5%, φτάνοντας τα 93,11 δολάρια το βαρέλι.



Η εξέλιξη ενισχύει εκ νέου την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας, καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

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