Μπάσκετ: Το Ρέθυμνο κατέκτησε το τουρνουά "Νίκος Τούλης"(φωτο)

Με το Ρέθυμνο να σηκώνει το κύπελλο ολοκληρώθηκε το 3ο Τουρνουά μπάσκετ «Νίκος Τούλης» στο Κλειστό του Λίντο.Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Ηράκλειο ΟΑΑ και τους Φίλους του Νίκου Τούλη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και την ΕΚΑΣΚ, με την υποστήριξη του ΠΣΑΤ, του ΣΒΕΚΗ και του ΕΑΚΗ.

Έπειτα από έναν συναρπαστικό τελικό, γεμάτο εναλλαγές και ένταση, η ομάδα του Γιώργου Κούμουλου πανηγύρισε τη νίκη στην παράταση με 71-70(61-61 κ.α) απέναντι στον ΟΦΗ και κατέκτησε την πρώτη θέση της διοργάνωσης.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Εργοτέλης, ο οποίος λίγο νωρίτερα επικράτησε του Ηρακλείου με 65-62 στον μικρό τελικό.

Τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του τουρνουά άνοιξε η αναμέτρηση ανάμεσα στους Βετεράνους του Ηρακλείου και τον Σ.ΒΕ.Κ.Η., η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 28-27.

Έτσι έπεσε η αυλαία ενός ακόμη διημέρου αφιερωμένου στη μνήμη του Νίκου Τούλη, με μπάσκετ, συγκίνηση και ανθρώπους που τίμησαν με την παρουσία τους τη μνήμη και την προσφορά του.

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Τα αποτελέσματα

Κυριακή 27/09

Βετεράνοι Ηράκλειο – Σ.ΒΕ.Κ.Η. 28-27

Μικρός τελικος

Εργοτέλης - Ηράκλειο 65-62

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Τελικός

Ρέθυμνο-ΟΦΗ 71-70παρ (61-61)

Τα αποτελέσματα:

Σάββατο 26/09

Εργοτελης - Ρέθυμνο bc 53-77

Ηράκλειο - ΟΦΗ 60-73

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Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε και τιμητική βράβευση του Θεοχάρη Καρουζάκη, για την πολυετή προσφορά του στο κρητικό μπάσκετ.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης, όταν ο πρόεδρος της επιτροπής μπάσκετ του Εργοτέλη Βαγγελης Γιαννουλάκης παρέδωσε μία μπάλα στη σύζυγο του Νίκου Τούλη, Σίσσυ, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού προς την οικογένειά του. Μια συμβολική κίνηση, με ένα μήνυμα που τα λέει όλα:

«Δάσκαλε, μας λείπεις.»

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση του 3ου Τουρνουά «Νίκος Τούλης», καθώς και στους Φίλους του Νίκου Τούλη, που μαζί με την οικογένειά του έδωσαν το «παρών» σε ένα διήμερο αφιερωμένο στη μνήμη και την προσφορά του.

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