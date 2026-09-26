Πρίγκιπας Χάρι: Τα παιδιά του είναι χαρούμενα στο καινούργιο σχολείο τους στην Αγγλία

Ο πρίγκιπας Χάρι, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο καναδικό ενημερωτικό μέσο CTV News, ανέφερε πως τα παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ, είναι χαρούμενα στο καινούργιο σχολείο τους στην Αγγλία, αφού εκείνος και η σύζυγός του, Μέγκαν, τους άλλαξαν σχολείο για λόγους ασφαλείας.

«Τα παιδιά είναι χαρούμενα στο σχολείο και αυτό μου επιτρέπει να επικεντρωθώ πραγματικά στα Invictus Games» για τους βετεράνους, που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο του 2027, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο Χάρι και η Αμερικανίδα σύζυγός του, Μέγκαν, επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, έπειτα από έξι χρόνια διαμονής στις ΗΠΑ, μετά την απόφασή τους να μην είναι πλέον ενεργά μέλη της βρετανικής μοναρχίας, με φόντο τη διαμάχη τους με τη βασιλική οικογένεια.

Όμως, λίγο μετά την επιστροφή τους, έγραψαν τον πρίγκιπα Άρτσι, ηλικίας επτά ετών, και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ηλικίας πέντε ετών, σε ένα νέο σχολείο εξαιτίας ανησυχιών που συνδέονται με την ασφάλεια, όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το περιοδικό Hello!, η απόσταση έως το σχολείο και η μεγάλη κίνηση στη διαδρομή προκάλεσαν ανησυχίες στο θέμα της ασφάλειας. Η οικογένεια θα μείνει στο Κότσγουολντς, στην κεντρική Αγγλία.

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