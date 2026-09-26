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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γεωργία - Ελλάδα 0-3: Κυριαρχική εμφάνιση των Ελπίδων, που διατηρούν πιθανότητες για πρόκριση

εθνικη ελπιδων
clock 22:40 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 έκανε η εθνική Ελπίδων. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη επικράτησε 3-0 της Γεωργίας στην Τιφλίδα και εξακολουθεί να ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του 6ου προκριματικού ομίλου με τη Γερμανία, η οποία υπερτερεί στους μεταξύ τους αγώνες. Οι Άλεν (6΄), Μπακούλας (13΄), Πνευμονίδης (65΄) πέτυχαν τα γκολ της εθνικής η οποία έφτασε τους 21 βαθμούς σε 8 αγώνες, εξασφαλίζοντας -στη χειρότερη- μια θέση στα μπαράζ πρόκρισης στα τελικά που θα γίνουν τον Ιούνιο του 2027 σε Αλβανία και Σερβία. Μπορεί, επίσης, να προκριθεί ως πρώτη εάν «γκελάρει» η Γερμανία στους επόμενους δύο αγώνες ή ως καλύτερη δεύτερη όλων των ομίλων. Οι επόμενοι αγώνες της Ελλάδας είναι εναντίον της Λετονίας (1/10 στη Λιβαδειά) και της Βόρειας Ιρλάνδίας (6/10 στο Λούργκαν).

ΓΕΩΡΓΙΑ (Σβανάτζε): Μπερουασβίλι, Τσετσκλάτζε (82΄ Τσουμπινίτζε), Μπούκια, Αμισουλασβίλι, Ναριμανίτζε, Μπασιλάτζε, Νταντιάν, Λορντκιπανίτζε (83΄ Κβαρατσκέλια), Τζαπαρίτζε (73΄ Ρομπακίτζε), Ντεϊσάτζε (62΄ Τσικοβάνι), Σάλια (73΄ Πεϊκρισβίλι)

ΕΛΛΑΔΑ: (Γιάννης Ταουσιάνης): Μοναστηρλής, Κουτσογούλας (46΄ λ.τρ. Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης (26΄λ.τρ. Αλμύρας, Γκούμας (73΄ Μπρέγκου), Μπακούλας (62΄ Αποστολάκης), Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Μύθου (73΄ Θεοδοσουλάκης)

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