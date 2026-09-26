Ιταλία: Στον «πάγο» οι πτήσεις στην Κατάνη λόγω ηφαιστειακής τέφρας από την Αίτνα (βίντεο)

Ανεστάλησαν σήμερα οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνης στην Ιταλία εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Αίτνας και των καιρικών συνθηκών, έγινε γνωστό από την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Σικελίας.

Όλες οι αφίξεις στο αεροδρόμιο, το πέμπτο κατά σειρά με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στην Ιταλία, ανεστάλησαν έως αύριο τις 13.00 ώρα Ελλάδας.

Η Αίτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, προκαλεί συχνά προβλήματα στις πτήσεις στην Κατάνη, όμως οι εκπομπές τέφρας ήταν ιδιαίτερα έντονες αυτό το καλοκαίρι, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κατά την περίοδο κορύφωσης των θερινών διακοπών.

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