Ο πόλεμος στην Ουκρανία περνά σε μια νέα φάση, όπου το πεδίο της μάχης δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις γραμμές του μετώπου.



Οι υποδομές επικοινωνιών, τα κέντρα δεδομένων και τα συστήματα πληροφορικής έχουν μετατραπεί σε κρίσιμους στόχους, καθώς η σύγχρονη πολεμική προσπάθεια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διακίνηση πληροφοριών, τον συντονισμό μονάδων και τη λειτουργία ψηφιακών δικτύων.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νυχτερινό πλήγμα εναντίον του κέντρου δεδομένων Kosmonova στο Κίεβο υποστηρίζοντας ότι η εγκατάσταση χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς και υποστήριζε επικοινωνιακές ανάγκες των ουκρανικών δυνάμεων.



Η εταιρεία Kosmonova επιβεβαίωσε ότι το κέντρο δεδομένων της στην περιοχή Solomenskyi του Κίεβου υπέστη ζημιές μετά από πλήγμα, αναφέροντας ότι επηρεάστηκαν συστήματα υποστήριξης και ότι προκλήθηκαν προβλήματα στις υπηρεσίες διαδικτύου και επικοινωνιών.











Σοβαρή κατάσταση







Η εταιρεία Kolo.TB, η οποία λειτουργεί υπό το εμπορικό σήμα Kosmonova, ενημέρωσε τους πελάτες της ότι η κατάσταση ήταν πιο σοβαρή από προηγούμενες βλάβες και ότι απαιτούνταν χρόνος για την αποκατάσταση των υπηρεσιών.



Παράλληλα, τεχνικά συνεργεία προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν εφεδρικό εξοπλισμό και να αναδρομολογήσουν την κίνηση δεδομένων.



Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσες συνέπειες στη λειτουργία αρκετών ουκρανικών μέσων ενημέρωσης και ψηφιακών υπηρεσιών.



Αρκετά τηλεοπτικά δίκτυα αντιμετώπισαν διακοπές στη μετάδοση, ενώ αναφέρθηκαν προβλήματα σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές πλατφόρμες.Σταμάτησε η μετάδοση τηλεοπτικών σταθμών







Ο τηλεοπτικός σταθμός Novini.LIVE ανέφερε ότι μέρος των διακομιστών στο Κίεβο λειτουργούσε με προβλήματα, γεγονός που επηρέασε το πρόγραμμα.



Αντίστοιχα, ο σταθμός «We Are Ukraine» ανακοίνωσε ότι η μετάδοσή του διακόπηκε λόγω ζημιών στην υποδομή της Kosmonova.



Προβλήματα αντιμετώπισε επίσης το Direct TV, ενώ το κανάλι Army TV του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε δυσκολίες στη μετάδοση, συνεχίζοντας τη λειτουργία του κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων και YouTube.



Η Ρωσία παρουσιάζει τα πλήγματα αυτά ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής εξουδετέρωσης στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι συγκεκριμένες υποδομές δεν αποτελούν απλές εμπορικές εγκαταστάσεις, αλλά στοιχεία που συνδέονται με τη στρατιωτική διοίκηση, τις επικοινωνίες και τη μεταφορά πληροφοριών.







Δεν μεταφέρονται δεδομένα στις ουκρανικές μονάδες

Today, a Russian counterattack hit the Cosmonova data centers in Kyiv. The attacks knocked multiple Ukrainian news and television channels offline.







RUSSIA CONTINUES MASSIVE COUNTERATTACKS AFTER UKRAINE'S PROVOCATIONS.







UKRAINE CONTINUES TO INVITE ITS OWN DESTRUCTION.… — Steve Hanke (@steve_hanke) September 26, 2026









Ρώσοι στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η καταστροφή τέτοιων κέντρων μπορεί να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στη μετάδοση δεδομένων προς τις ουκρανικές μονάδες.



Ο στρατιωτικός ειδικός Oleg Ivannikov δήλωσε ότι ένα τέτοιο πλήγμα μπορεί να επηρεάσει τον συντονισμό των ουκρανικών δυνάμεων, μειώνοντας την ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών.



Από την άλλη πλευρά, η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές προκαλούν κυρίως προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία της χώρας και στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν πολίτες και επιχειρήσεις.



Το περιστατικό με την Kosmonova δεν ήταν το πρώτο.



Τις προηγούμενες ημέρες είχαν αναφερθεί προβλήματα σε άλλους παρόχους και κέντρα φιλοξενίας δεδομένων, μεταξύ αυτών τα United DC, New-Telco, Parkovyi και Datagroup.



Ορισμένες ουκρανικές πηγές ανέφεραν επίσης ζημιές σε υποδομές εταιρειών όπως οι UTELS, Web, MiroHost, Domonet, Kievnet και Faust.



Η κλιμάκωση αυτή δείχνει ότι οι ψηφιακές υποδομές έχουν γίνει βασικό στοιχείο της στρατιωτικής αντιπαράθεσης.



Σε έναν σύγχρονο πόλεμο, η δυνατότητα επικοινωνίας, η πρόσβαση σε δεδομένα και η λειτουργία δικτύων μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις επιχειρησιακές δυνατότητες ενός στρατού.Σαρωτικές επιχειρήσεις και στην Οδησσό







Παράλληλα με τα πλήγματα στο Κίεβο η Ρωσία ανακοίνωσε επιχειρήσεις και σε άλλες περιοχές.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι στόχοι επλήγησαν στην περιοχή της Οδησσού και στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου λιμενικού σημείου στο Vilkovo, γέφυρας κοντά στο Mayaki, καθώς και κέντρου logistics της New Post στην Οδησσό.



Η Μόσχα υποστήριξε ότι μέσω αυτών των σημείων μεταφέρονταν στρατιωτικά φορτία και εξοπλισμός που προορίζονταν για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Ιδιαίτερη σημασία δίνει η ρωσική πλευρά στη λιμενική υποδομή της Μαύρης Θάλασσας, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί βασικό δίαυλο εισαγωγής δυτικής στρατιωτικής βοήθειας.



Η επιλογή τέτοιων στόχων αποκαλύπτει μια στρατηγική που δεν περιορίζεται στην άμεση σύγκρουση με στρατιωτικές μονάδες, αλλά επεκτείνεται στην υποβάθμιση της συνολικής ικανότητας λειτουργίας του ουκρανικού κρατικού μηχανισμού.



Για τη Ρωσία, η στόχευση επικοινωνιακών και μεταφορικών κόμβων αποτελεί μέσο πίεσης ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα συνέχισης των επιχειρήσεων από την ουκρανική πλευρά. Για την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της, αντίθετα, τέτοιες επιθέσεις αποτελούν πλήγματα σε κρίσιμες πολιτικές και οικονομικές υποδομές.



Το βέβαιο είναι ότι η σύγκρουση έχει πλέον μεταφερθεί σε ένα πεδίο όπου οι πληροφορίες, τα δίκτυα και οι υποδομές έχουν σχεδόν την ίδια σημασία με τα άρματα μάχης και το πυροβολικό.



Η επίθεση στην Kosmonova αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του νέου τύπου πολέμου: ενός πολέμου όπου ο έλεγχος της πληροφορίας και της επικοινωνίας μπορεί να καθορίσει την αποτελεσματικότητα ενός στρατού όσο και η ισχύς των όπλων στο μέτωπο.

🇺🇦🇷🇺 Este viernes, las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron un ataque contra un centro de datos de la empresa de servicios de internet "COSMONOVA|NET", ubicado en el centro de negocios "Protásiv" en Kiev.



Para esto utilizaron drones kamikazes. pic.twitter.com/01HtaGmFDh — El Druso (@Eldruso) September 26, 2026









Ο πόλεμος των logistics - Η ρωσική επιχείρηση να πλήξει την «αρτηρία» του ουκρανικού στρατού







Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε έναν πόλεμο όπου η επιμελητεία (logistics) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Η Ρωσία έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους σε μια στρατηγική που στοχεύει όχι μόνο τις μονάδες στην πρώτη γραμμή, αλλά και το δίκτυο που επιτρέπει στον ουκρανικό στρατό να λειτουργεί: αποθήκες, σιδηροδρομικούς κόμβους, λιμάνια, κέντρα δεδομένων, ενεργειακές εγκαταστάσεις και οδικές αρτηρίες.



Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, η λογική πίσω από αυτά τα πλήγματα είναι η αποδυνάμωση της ικανότητας του Κιέβου να παραλαμβάνει, να αποθηκεύει και να μεταφέρει στρατιωτικό υλικό που προέρχεται από δυτικές χώρες.



Η Μόσχα υποστηρίζει ότι η καταστροφή κόμβων μεταφοράς και αποθήκευσης μπορεί να περιορίσει τη ροή όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμού προς το μέτωπο.



Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές της Μαύρης Θάλασσας, καθώς αποτελούν βασικούς διαύλους μεταφοράς εμπορευμάτων και, σύμφωνα με ρωσικές ανακοινώσεις, στρατιωτικών φορτίων. Η Οδησσός και άλλες περιοχές κοντά στη θάλασσα έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο, καθώς η Ρωσία θεωρεί ότι εκεί συγκεντρώνονται σημαντικές υποδομές ανεφοδιασμού.



Παράλληλα, η στόχευση κέντρων δεδομένων και τηλεπικοινωνιακών υποδομών δείχνει τη μετάβαση στον ψηφιακό πόλεμο.



Οι σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις εξαρτώνται από τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοίκηση μέσω δικτύων και την ταχεία μετάδοση δεδομένων.



Ένα πλήγμα σε τέτοιες εγκαταστάσεις μπορεί να επηρεάσει τον συντονισμό, τις επικοινωνίες και τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.



Η Ρωσία επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να μετατρέψει τον πόλεμο σε δοκιμασία αντοχής, όπου η δυνατότητα ενός κράτους να διατηρεί σταθερές γραμμές ανεφοδιασμού γίνεται εξίσου σημαντική με τις στρατιωτικές δυνάμεις στο πεδίο.



Ωστόσο, η συνεχής έμφαση στα logistics καταδεικνύει μια βασική πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου: οι στρατοί δεν κερδίζουν μόνο με όπλα στην πρώτη γραμμή, αλλά και με την ικανότητά τους να διατηρούν ανοιχτές τις αλυσίδες εφοδιασμού που τους στηρίζουν.