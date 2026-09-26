Λατινοπούλου κατά Κουλκουδίνα: «Τελικά καλύτερα να μασάμε αντί να μιλάμε μερικές φορές»

Τις δηλώσεις του βουλευτή Πιερίας της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα, σχετικά με το αυξημένο κόστος της βενζίνης σχολίασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την αναφορά του ότι όποιος δεν μπορεί να διαθέσει 10 ευρώ για καύσιμα μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η κ. Λατινοπούλου άσκησε κριτική στην τοποθέτηση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν προβλήματα στην κάλυψη και τη λειτουργία των ΜΜΜ και ότι αρκετοί πολίτες αντιμετωπίζουν καθημερινά δυσκολίες στις μετακινήσεις τους. Κλείνοντας την παρέμβασή της, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τελικά καλύτερα να μασάμε αντί να μιλάμε μερικές φορές!».

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