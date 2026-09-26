«Ξεγελούσε» τα αλκοτέστ με σκεύασμα – Δικογραφία σε βάρος 59χρονου

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Στο στόχαστρο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος βρέθηκε υπόθεση προώθησης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν μέσω διαδικτύου και φέρεται να υποσχόταν ότι μπορούσε να «ξεγελάσει» τα αλκοτέστ.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από σχετική καταγγελία μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, από την οποία προέκυψε η ταυτοποίηση του 59χρονου ως διαχειριστή της ιστοσελίδας, ενώ παράλληλα εντοπίστηκε και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό.

Για την υπόθεση ενημερώθηκαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

99 τεμάχια δεσμεύθηκαν για έλεγχο

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΕΦΕΤ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του συγκεκριμένου σκευάσματος. Τα προϊόντα δεσμεύθηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση.

Χωρίς ελληνικές επισημάνσεις τα σκευάσματα

Κατά την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα προϊόντα περιείχαν βιταμίνες σε συγκεντρώσεις έως και έξι φορές μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ποσότητες που περιέχουν εμπλουτισμένα ελεύθερα αλκοόλης ποτά, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.

Η δικογραφία στην Εισαγγελία

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η δικογραφία σε βάρος του 59χρονου υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες

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