Λαμπερό κλείσιμο για το 6ο Φεστιβάλ Κρήτης με τη μουσική πρεμιέρα του Δημήτρη Μαραμή

Με μια νέα και ξεχωριστή καλλιτεχνική παραγωγή, που ανέδειξε τη διαχρονική δύναμη των κρητικών μύθων, ολοκληρώθηκε στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο το 6ο Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης.

Οι πολίτες με ελεύθερη είσοδο, παρακολούθησαν το νέο έργο του Δημήτρη Μαραμή, «ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΘΟΙ», μια σύγχρονη μουσική σύνθεση εμπνευσμένη από εμβληματικές μορφές της κρητικής μυθολογίας, όπως η Ευρώπη, η Πασιφάη, η Αριάδνη, η Φαίδρα και η Ακακαλλίδα.

Μέσα από τις ερμηνείες εξαιρετικών τραγουδιστών: Μέλας Γεροφώτη – Ειρήνης Χαλκιαδάκη – Μελίνας Μαβίδου - Δημήτρη Κόψη καθώς και τη μουσική συνοδεία βιολιού από τον Uilly Pimenides Whelan και πιάνου από τον Δημήτρη Μαραμή αλλά και τη σκηνική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο θέατρο, οι αρχαίοι μύθοι παρουσιάστηκαν με σύγχρονη ματιά. Έρωτες, πάθη, συγκρούσεις και ανθρώπινες αδυναμίες αναδείχθηκαν ως θέματα που εξακολουθούν να συνομιλούν με το παρόν.

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Κεντρικός άξονας της παράστασης ήταν ο διάλογος ανάμεσα στον Μινωικό πολιτισμό, την Κρητική Αναγέννηση και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Στο έργο εντάχθηκαν στίχοι του Βιτσέντζου Κορνάρου, του Γεωργίου Χορτάτση και άλλων σημαντικών Κρητικών δημιουργών, δημιουργώντας μια ενιαία πολιτιστική διαδρομή από την Κνωσό έως τη σύγχρονη Κρήτη.

Ο συμβολικός «μίτος της Αριάδνης» λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις διαφορετικές εποχές, τα πρόσωπα και τις μορφές έκφρασης που παρουσιάστηκαν. Η μουσική του Δημήτρη Μαραμή ανέδειξε τη συνέχεια του κρητικού πολιτισμού και τη δυνατότητα της παράδοσης να μετασχηματίζεται σε σύγχρονη δημιουργία.

Ο φωτισμός, η μουσική και το φυσικό περιβάλλον του Κηποθέατρου συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής εμπειρίας, προσφέροντας στο κοινό μια παράσταση με έντονο συμβολισμό και ξεχωριστή αισθητική.

Με την παρουσίαση του «ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΘΟΙ» έπεσε η αυλαία του 6ου Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά έναν από τους βασικούς στόχους που έχει θέσει από την ίδρυση του: τη δημιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην πολιτιστική μας κληρονομιά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.

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Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει στον πολιτισμό, ενισχύοντας νέες δημιουργίες που αναδεικνύουν την ταυτότητα του νησιού, στηρίζουν τους δημιουργούς και μεταφέρουν την κρητική παράδοση στις επόμενες γενιές με σύγχρονο και δυναμικό τρόπο.

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