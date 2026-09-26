Γερμανού: Έτσι αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή της

H Ναταλία Γερμανού επέλεξε στο πλατό της εκπομπής της τη φετινή σεζόν να βάλει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα μείνει εκεί για όλη τη σεζόν.

«Όταν ξεκινήσαμε, νομίζω ότι είδατε στο άνοιγμα ότι στο πλατό υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Ήταν μια επιθυμία μας αυτή η ψυχή και αυτό το πλάσμα να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη τη σεζόν. Να είναι εδώ μαζί μας. Να είναι κομμάτι μας…Θέλουμε ο Γιώργος να είναι κομμάτι αυτής της εκπομπής, αυτού του πλατό, όπως είναι και κομμάτι δικό σας.

Έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες. Ο Λάκης Γαβαλάς είπε κάτι πολύ σωστό, που ήταν και πολύ στενός του φίλος. Είπε ότι ο Γιώργος θέλει σεβασμό και ησυχία και θα συμφωνήσω βέβαια» είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Θυμόμουν αυτές τις μέρες ποιά ήταν η πρώτη μου γνωριμία με αυτό το ξεχωριστό πλάσμα που λέγεται Γιώργος Μαζωνάκης. Πολλά χρόνια πριν, το 1993 γινόταν ένα πάρτι σε ένα παραλιακό κέντρο, και ήρθε η Αφροδίτη Σιμίτη, που ήταν στην εταιρεία που θα έβγαζε τον πρώτο του δίσκο. Τον πήρε από το χέρι και μου είπε, “Έλα να σου συστήσω το νέο μας αστέρι. Έχει τα ωραιότερα μάτια που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου”.

Είδα αυτά τα μάτια που φώναζαν καθαρότητα, αγάπη, αλήθεια, και από τότε μπήκε στην καρδιά μου και δεν βγήκε ποτέ και ούτε και θα βγει. Είναι μεγάλη αγάπη για μένα. Ήταν, είναι και θα είναι. Δε θα σας κουράσω άλλο. Νομίζω ότι με καταλαβαίνετε χρόνια τώρα, και όταν μιλάω και όταν δεν μιλάω» συμπλήρωσε.

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