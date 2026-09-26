Οικονομάκου: «Δεν παίρνω προσωπικά τα αρνητικά σχόλια, το δηλητήριο που πετάει κάποιος είναι δικό του πρόβλημα»

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και απάντά μεταξύ αλλών πως αντιδρά στα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς.

«Είπα τη δική μου γνώμη και τη δική μου εμπειρία. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εγώ δεν το παίρνω προσωπικά. Ό,τι και να μου πουν, γιατί την ιστορία μου δεν την ξέρει κανείς. Είναι καθαρά θέμα του ανθρώπου που σκέφτεται έτσι. Είναι ένα δικό του πρόβλημα. Είναι ένα δηλητήριο που έχει μέσα του και αυτό κάνει μόνο κακό στον ίδιο.

Είμαι ενεργή στα social media και είναι και η δουλειά μου όμως. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι εγώ δουλεύω. Το να μου πει κάποιος για παράδειγμα φτάνει πια με τόσες αναρτήσεις, είναι σαν να λέω εγώ σε εσάς μην πας αύριο στη δουλειά. Φτάνει» τόνισε

Τι είπε για τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα;

«Ο έγγαμος βίος πάει πολύ ωραία. Είμαι αρκετά μέσα στα αεροπλάνα. Όταν δεν έχω τα παιδιά προσπαθώ να ταξιδεύω. Έρχεται και ο Μπρούνο. Γενικότερα προσπαθούμε να ζούμε μια όμορφη καθημερινότητα. Ζούμε Μιλάνο και Αθήνα. Για εμάς που μας αρέσουν τα ταξίδια και που έχουμε μια πολύ πολύ απαιτητική καθημερινότητα, νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο. Λένε ότι συνήθως βοηθάει η απόσταση. Θα το δούμε. Μέχρι τώρα δεν μας έχει δυσκολέψει, οπότε αυτό είναι αρκετό».

Διαβάστε επίσης

Η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε στο Λονδίνο

Καινούργιου: «Είχα πάρει τα φάρμακα της εξωσωματικής, τα είχα βάλει στο ψυγείο και τελικά έμεινα έγκυος φυσιολογικά»