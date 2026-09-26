Google: Εντόπισε την "κερκόπορτα" που επέτρεψε σε χάκερ να παραβιάσουν το FBI

Η μονάδα κυβερνοασφάλειας Mandiant της Google έκανε γνωστό ότι η ομάδα χάκερ ShinyHunters πέτυχε μια «μαζική εκμετάλλευση» μιας ευπάθειας στο λογισμικό PeopleSoft της Oracle αφού κατάφερε να παρακάμψει τις άμυνες που είχαν εγκατασταθεί μετά τις επιθέσεις του καλοκαιριού. Οι χάκερ ισχυρίζονται ότι έκλεψαν αρχεία που αφορούν ιατρικά δεδομένα του προσωπικού του FBI αλλά και δεδομένα για πράκτορες και μυστικές αποστολές της αμερικανικής υπηρεσίας.



Το PeopleSoft είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικού ERP (Enterprise Resource Planning), η οποία ανήκει στην εταιρεία Oracle Corporation. Σχεδιάστηκε αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες μεγάλων οργανισμών και επιχειρήσεων και είναι ιδιαίτερα γνωστή παγκοσμίως για τις κορυφαίες δυνατότητές της στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.





Η Mandiant έκανε την ανακοίνωση σε έκθεση για τις απειλές στον κυβερνοχώρο, η οποία δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες αφότου η ShinyHunters —που έχει αναλάβει την ευθύνη για αρκετές μεγάλες παραβιάσεις δεδομένων— δήλωσε ότι είχε κλέψει δεδομένα προσωπικού του FBI χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση από το FBI ή την Oracle για το περιστατικό με το Reuters να αναφέρει σε ρεπορτάζ του ότι είδε ορισμένα από τα δεδομένα που φέρεται να έχουν υποκλαπεί και αφορούν πράγματι αρχεία προσωπικού του FBI ενώ η ShinyHunters δημοσιοποίησε μια λίστα ονομάτων με στελέχη του FBI για να αποδείξει τον ισχυρισμό της για την επίθεση.

Η εξελισσόμενη φύση της επίθεσης είναι πιθανό να προκαλέσει συναγερμό σε οργανισμούς που βασίζονται στο PeopleSoft για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και άλλες κρίσιμες λειτουργίες, ενώ παράλληλα εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ευπάθεια ακόμη και καλά χρηματοδοτούμενων και οργανωμένων ιδρυμάτων.

Η μονάδα της Google δήλωσε ότι η ShinyHunters εκμεταλλεύτηκε ένα σφάλμα στο εταιρικό λογισμικό PeopleSoft της Oracle σε επιθέσεις από τις 27 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου, οι οποίες επηρέασαν κυρίως πανεπιστήμια.





Η Mandiant ανέφερε ότι οι χάκερ προσαρμόστηκαν στις οδηγίες άμυνας που δημοσιεύθηκαν μετά τις επιθέσεις του Μαΐου και του Ιουνίου και έβαλαν στο στόχαστρο οργανισμούς που είχαν εφαρμόσει κανόνες τείχους προστασίας για διαδικτυακές εφαρμογές (web application firewall), αλλά δεν είχαν εγκαταστήσει την ενημέρωση που εξέδωσε η Oracle για την επιδιόρθωση της ευπάθειας.

Χωρίς να κατονομάσει τα θύματα, η Mandiant δήλωσε ότι η πιο πρόσφατη επίθεση επηρέασε δεκάδες συστήματα παγκοσμίως, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ανώτατη εκπαίδευση, η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη, η γεωργία, οι μεταφορές και η κυβέρνηση.

Η ομάδα ShinyHunters έκανε την εμφάνιση της το 2019 και θεωρείται μια από τις πιο καλά οργανωμένες, υψηλού επιπέδου και επικίνδυνες ομάδες χάκερ στον κόσμο καταφέρνοντας να αποκτά πρόσβαση σε εταιρείες και κρατικούς οργανισμούς με υψηλά επίπεδα ασφαλείας των ηλεκτρονικών τους υποδομών.

Πηγή: Naftemporiki.gr

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