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ΚΡΗΤΗ

Φαράγγι της Σαμαριάς: κλειστό και την Κυριακή – Επανεκτίμηση της κατάστασης τα ξημερώματα

Τα 60 χρόνια λειτουργίας γιορτάζονται με μία φωτογραφική έκθεση
clock 14:54 | 26/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της  ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για την, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, με ύψη βροχής έως 10 mm για την περιοχή του Ξυλοσκάλου, και έως 16 mm για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης, και καθώς οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια  Χανίων,

ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 και από τις δυο εισόδους του.



Σε περίπτωση επικαιροποιημένης πρόγνωσης από την ΕΜΥ για βελτίωση του καιρού θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση αύριο στις 06:30 το πρωί.

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