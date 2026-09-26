Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκαν οι ασφαλτοστρώσεις στην Τζωρτζακάκη – Σειρά έχει η οδός Ορακίων

Με την επιμέλεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης και παραδόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Αντ. Τζωρτζακάκη, το κατηφορικό τμήμα του δρόμου μετά την εκκλησία του ΙΝ Τιμίου Σταυρού, που συνδέει την επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Φαιστού με την Λ. Πανεπιστημίου.

Επίσης, συνεχίζονται οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά από τη συμβολή της με την οδό Εθνομαρτύρων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ευμαθίου. Τη Δευτέρα 28/9 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Ορακίων στη Νέα Αλικαρνασσό, από τη συμβολή της με την οδό Καρτερού μέχρι τη συμβολή της με την λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη.

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Υπενθυμίζεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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