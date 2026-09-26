Κρήτη - Επιτροπή Περιβάλλοντος: "Πράσινο φως" υπό όρους για 4 έργα στην Κρήτη – Ποια αναβάλλονται

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Υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Κατά τη συνεδρίαση, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των παρακάτω έργων:

1. Τροποποίηση και ανανέωση της υπ’ αριθμ. 2687/03-09-2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΟΟΡ1Θ-Χ32) ΑΕΠΟ της εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών, για έκταση 471.672,83 τ.μ. (395.300 τ.μ. υφιστάμενη και επέκταση κατά 76.372,83 τ.μ.), εντός της λατομικής περιοχής Χορδακίου, Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ Α.Ε.».

2. Μονάδα παραγωγής & εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό την συμπαραγωγή ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας ισχύος 999ΚWel από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ» στην Δ.Κ Καστελλιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα έργου την εταιρία «ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΚΕ».

3. Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Μοιρών Δήμου Φαιστού Π.Ε. Ηρακλείου με φορέα έργου την ΔΕΥΑ Φαιστού.

4. Εκσυγχρονισμός Μονάδας Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρίας «STANDARD ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ» στη θέση «Κεφάλια» Δ.Ε. Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδος Π.Ε. Ηρακλείου.

Η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε αρνητικά, για λόγους χωροθέτησης, στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:

1. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μόχλου Δήμου Σητείας, Π.Ε. Λασιθίου, με φορέα έργου την ΔΕΥΑ Σητείας.

Αναβολή δόθηκε στα παρακάτω θέματα:

1. Δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο ΕΣΧΑΣΕ της Στρατηγικής

επένδυσης «PHĀEA - South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» στη θέση «Σκούρος» του Δήμου Βιάννου της Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα υλοποίησης την «MYRINA VILLAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

2. Μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης ισχύος 15,00 MW και εγκατεστημένης χωρητικότητας 128 MWh στη θέση Αγκαβανιάς, Δ.Ε. Ζαρού, Μοιρών και Τυμπακίου, Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου με φορέα έργου την εταιρία «ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ».

3. Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 0,746 MW με ενσωματωμένες διατάξεις αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών και κυψέλης καυσίμου/υδρογόνο ισχύος 1 MW, στη θέση «Φολές Βόρειο», Δήμου Χανίων, Π.Ε. Χανίων, Περιφέρειας Κρήτης, με φορέα έργου την εταιρία «ΑΚΤΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ».

Στις εργασίες της συνεδρίασης συμμετείχαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκέρογλου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Φαιστού Γεώργιος Ντισπυράκης, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Β’ ζώνης Μεσσαράς Εμμανουήλ Φουστανάκης, καθώς και εκπρόσωποι και μελετητές των υπό εξέταση έργων και πλήθος ενδιαφερομένων πολιτών.

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