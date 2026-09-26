Πώς το Μουντιάλ 2026 έκανε τον Ντέιβιντ Μπέκαμ πλουσιότερο κατά 22 εκατομμύρια ευρώ!

Μπορεί πλέον να μη δίνει το «παρών» μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο το όνομα του Ντέιβιντ Μπέκαμ εξακολουθεί να είναι κερδοφόρο, κάτι που αποδείχθηκε και στο Μουντιάλ 2026.

Εξαιρετικά κερδοφόρο αποδείχθηκε το Μουντιάλ 2026 για τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Όπως έγινε γνωστό, ο παλαίμαχος Άγγλος άσος έβαλε στα ταμεία του περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ από εμπορικές συμφωνίες γύρω από τη διοργάνωση.

Μάλιστα, το προσωπικό του brand συνεχίζει να... εκτοξεύεται, με τον πρώην Άγγλο ποδοσφαιριστή να έχει βάλει στον λογαριασμό του περισσότερα από 44 εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε έναν χρόνο. Το όνομα του Μπέκαμ εξακολουθεί να είναι κερδοφόρο, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέσα από αριθμούς.

David Beckham was paid £38m in less than 12 months from his brand business, having agreed a range of lucrative endorsement deals around this summer’s World Cup, new published accounts have revealed.







Beckham has agreed long-term deals with the likes of McDonald’s, Verizon and… pic.twitter.com/shAuNqBMEH — Telegraph Football (@TeleFootball) September 25, 2026





Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν έπαιξε στο Μουντιάλ 2026, αλλά έβγαλε μεγάλο κέρδος από αυτό

Φυσικά, ο Μπέκαμ δεν βρέθηκε στο χορτάρι των γηπέδων της Αμερικές στο Μουντιάλ 2026. Ωστόσο, εκείνο αποδείχθηκε εξαιρετικά κερδοφόρο για τον 51χρονο Άγγλο, ο οποίος είχε έντονη παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Εμφανίστηκε σε μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες, παρακολούθησε αγώνες από τις εξέδρες και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την τεράστια αναγνωρισιμότητα που εξακολουθεί να διαθέτει στην αμερικανική αγορά.

Μόνο οι εμπορικές συνεργασίες και οι διαφημίσεις, όπως Bank of America, McDonald’s, Verizon and Pepsi και Lay’s, που συνδέθηκαν με την παρουσία του γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο φέρεται να του απέφεραν περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ.

Μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Μπέκαμ εισέπραξε περισσότερα από 44 εκατομμύρια ευρώ σε μερίσματα, προσθέτοντας ακόμη ένα τεράστιο ποσό στην ήδη εντυπωσιακή περιουσία του.

Μπορεί, λοιπόν, να μην... φόρεσε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ωστόσο κατάφερε να μετατρέψει μία φορά τη δημοτικότητά του σε μία εξαιρετικά κερδοφόρα «επιχείρηση», όντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπο εκτός αγωνιστικού χώρου.

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