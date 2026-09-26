Πλάκα: Βρέθηκαν δύο ακόμα σοροί στο κτίριο - Τέσσερις οι νεκροί και δύο οι αγνοούμενοι

Ακόμα δύο σοροί εντοπίστηκαν πριν από λίγο, στα συντρίμμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε χθες το πρωί μετά από έκρηξη που σημειώθηκε. Σε εξέλιξη οι διαδικασία ανάσυρσης τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα εντοπίστηκε η σορός μια γυναίκας ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και η σορός ενός άνδρα ενώ αναζητούνται άλλοι δυο άνθρωποι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοουμένων.

Στο σημείο επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης ενώ παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν στο σημείο.

*Φωτογραφία: protothema.gr

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