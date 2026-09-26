Έκρηξη στην Πλάκα: Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή - Συνεχίζονται οι έρευνες για τους άλλους 5 αγνοούμενους

Νεκρό ανασύρθηκε ένα άτομο από τον πρώτο όροφο του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στηνΠλάκα, το οποίο κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026 μετά από ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα, η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη τρία άτομα, δύο ζευγάρια Αμερικανών που βρίσκονταν στην Αθήνα και είχαν καταλύσει σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά του κτιρίου που κατέρρευσε.



Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων. Κατά διαστήματα διακόπτεται η απομάκρυνση υλικών και κάθε θόρυβος στο σημείο, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων.

Αναζητούνται ακόμη πέντε άτομα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν ακόμη πέντε άτομα που φέρεται να διέμεναν στο κτίριο της οδού Λυσικράτους.

Πρόκειται για:

- ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο,



- τρεις Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοουμένων.

Δύο γυναίκες είχαν απεγκλωβιστεί από διπλανό κτίριο

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την άφιξή τους στο σημείο το πρωί της Παρασκευής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν απεγκλωβίσει δύο γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους.

Οι δύο γυναίκες παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε μία γυναικεία τσάντα που φέρεται να ανήκει σε μία από τις τουρίστριες που διέμεναν στον πρώτο όροφο.

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Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί της Παρασκευής 25ης Σεπτεμβρίου 2026 προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα. Κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.

Επιπλέον δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν στο σημείο αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ένοικοι του πρώτου ορόφου φέρονται να είναι τέσσερις Αμερικανοί, δύο ζευγάρια ηλικίας 30-40 ετών, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Είχαν κάνει κράτηση στο διαμέρισμα μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης στο όνομα Ίαν, ηλικίας 37 ετών. Από την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν μια γυναικεία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε ένα μισθωτήριο, που εικάζεται ότι ανήκει σε μια εκ των τουριστριών και τα αμερικανικά διαβατήρια του Ian και της Florida. Επίσης βρέθηκε μία τσάντα μέσα στην οποία βρέθηκε και το μισθωτήριο του διαμερίσματος – γεγονός που ενισχύει την πιθανότητα οι τέσσερις άνθρωποι να βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα της έκρηξης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι τουρίστες είχαν κάνει κράτηση για σημερινή πτήση της Delta στις 15:30, ώστε να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν.

Στον δεύτερο όροφο φέρονται να κατοικούν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 78χρονη γεννημένη στην Αθήνα και 77χρονο Βρετανό.







Οι αστυνομικοί τους κάλεσαν στο τηλέφωνο, χωρίς ωστόσο να λάβουν απάντηση.

Όσον αφορά στα αίτια της έκρηξης, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανή διαρροή αερίου.

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