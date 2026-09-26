Βόλει: Φιλική ισοπαλία (2-2) του ΟΦΗ με την Κηφισιά

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Ισόπαλη με 2-2 σετ αναδείχθηκε η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ με την Κηφισιά στο "Ζηρίνειο" σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας προπονητικού χαρακτήρα.

Οι δυο ομάδες έπαιξαν τρία σετ, στα οποία η Κηφισιά αναδείχθηκε νικήτρια με 2-1 (25-19, 25-16, 18-25), ενώ έπαιξαν και ένα τάι-μπρέικ το οποίο κατέκτησε ο ΟΦΗ με 15-9.

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Φρανκ Ντεπέστελε, χρησιμοποίησε όλους τους παίκτες που είχε στην διάθεση του. Ο ΟΦΗ θα δώσει νέο φιλικό παιχνίδι με το Φλοίσβο, το Σάββατο (26/09), στο κλειστό γυμναστήριο “Σοφία Μπεφόν”.