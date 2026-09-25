Υεμένη: Περισσότερα παιδιά σε σοβαρό υποσιτισμό – Προειδοποιεί η UNICEF

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά ανέφερε σήμερα αύξηση του οξέος υποσιτισμού στα παιδιά στην Υεμένη, περιλαμβανομένων των πιο σοβαρών περιπτώσεων, καθώς οι εχθροπραξίες στη χώρα διαταράσσουν την πρόσβαση σε κέντρα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και θεραπείας.

“Είμαστε πολύ ανήσυχοι σχετικά με μια πολύ εμφανή αύξηση του οξέος υποσιτισμού μεταξύ των παιδιών στην Υεμένη”, δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF στην Υεμένη, ο Αχίλ Ιγέρ, στους δημοσιογράφους στη Γενεύη μέσω βιντεοσύνδεσης από το Άντεν.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των σχεδόν 2.900 παιδιών που εξετάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από κινητές μονάδες διατροφής της UNICEF σε προβάσιμες περιοχές ήταν πολύ υποσιτισμένα, είπε ο Ιγιέρ, με 200 από αυτά να θεωρείται ότι υπέφεραν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, τη χειρότερη κατηγορία.

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη ανάμεσα στις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχει κλιμακωθεί απότομα αφού είχε εν πολλοίς ‘παγώσει’ με μια εκεχειρία το 2022.

Η βία μαίνεται κατά μήκος παλιών γραμμών του μετώπου τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων γύρω από τη νοτιοδυτική πόλη Ταΐζ, καθώς οι Χούθι προωθήθηκαν γρήγορα στον νότο κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση με τουλάχιστον 133.000 εκτοπισμένους και άλλους να διαφεύγουν στην Αφρική μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες περίπου 71.000 παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους λόγω του πολέμου, ανέφερε η UNICEF.

Καθημερινά η UNICEF καταγράφει όλο και περισσότερες περιπτώσεις υποσιτισμού παιδιών σε περιοχές που μπορεί να έχει πρόσβαση και όπου εσωτερικά εκτοπισμένοι έφθασαν πρόσφατα.

Ωστόσο η UNICEF είπε πως αυτή είναι μόνο μια εικόνα της κατάστασης που εκτυλίσσεται στη χώρα, όπου 2,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών προβλέπεται ότι θα υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό φέτος, και περισσότερα από μισό εκατομμύριο, από σοβαρό οξύ υποσιτισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: "Πέντε χρόνια είναι πολλά για έναν άνθρωπο που περιμένει να επισκευάσει το σπίτι του"