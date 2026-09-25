Δέκα λεπτά ποδήλατο, δέκα διάδρομο και δέκα ελλειπτικό, η συμβουλή γυμναστή

Το cardio δεν χρειάζεται να σημαίνει μισή ώρα στον ίδιο διάδρομο. Μια διαφορετική προσέγγιση στην αερόβια άσκηση προτείνει ο γυμναστής José Ruiz, με στόχο η προπόνηση να γίνεται πιο ευχάριστη και να περιορίζεται η μονοτονία.

Η ιδέα είναι απλή όταν τα 30 λεπτά χωρίζονται σε τρία διαφορετικά μηχανήματα.

Δέκα λεπτά στον διάδρομο, άλλα δέκα στο ελλειπτικό και τα τελευταία δέκα στο στατικό ποδήλατο. Έτσι, ο συνολικός χρόνος της άσκησης παραμένει ίδιος, αλλά η συνεχής αλλαγή δραστηριότητας κάνει την προπόνηση λιγότερο μονότονη. Η ένταση μπορεί να προσαρμοστεί στις δυνατότητες κάθε ανθρώπου.

Στον διάδρομο, για παράδειγμα, μπορεί να επιλεγεί περπάτημα, τρέξιμο ή διαφορετική κλίση, ενώ η επιλογή ανάμεσα στα τρία μηχανήματα μπορεί να λαμβάνει υπόψη και την κατάσταση των αρθρώσεων. Ο Ruiz, που έχει περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας, υποστηρίζει ότι η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητική για να προσφέρει οφέλη.

Η προσέγγισή του δίνει έμφαση όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στη διατήρηση της κινητικότητας, της μυϊκής δύναμης και της λειτουργικότητας όσο περνούν τα χρόνια. Η λογική της λειτουργικής προπόνησης είναι να βοηθά τον άνθρωπο να παραμένει δραστήριος και αυτόνομος και σε μεγαλύτερη ηλικία.

Και για όσους θεωρούν το cardio βαρετό, η εναλλαγή ασκήσεων μπορεί να είναι ένας απλός τρόπος ώστε τα 30 λεπτά της προπόνησης να περνούν πιο ευχάριστα και να γίνουν σταθερό μέρος της καθημερινότητας.

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