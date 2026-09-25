Επιστροφή 2 ενοικίων: Πληρώθηκαν 17.074 εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί – Τι ισχύει για όσους δεν έλαβαν τα χρήματα

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστροφής δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, σύμφωνα με ενημέρωση της ΑΑΔΕ και του ΥΠΕΘΟ, με την πληρωμή να αφορά τα μισθώματα του 2024, ενώ συνολικά 17.074 δικαιούχοι έλαβαν 4.885.310,75 ευρώ, τα οποία πιστώθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Η καταβολή των ενοικίων πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης και η διαδικασία βασίστηκε στα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ και των στοιχείων υπηρεσίας που διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.

Η ενίσχυση αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι είναι ακόμα ιατροί, οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, αγροτικοί και προσωπικοί ιατροί, καθώς και νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Στην ενίσχυση περιλαμβάνονται ακόμη εργαζόμενοι σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Βασική προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να υπηρέτησαν, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2024, εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, η μισθωμένη κατοικία πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούσαν.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στα δύο δωδέκατα του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το 2024 για την κύρια ή τη δευτερεύουσα μισθωμένη κατοικία, ενώ για όσους έχουν ήδη λάβει την ετήσια επιστροφή ενοικίου του άρθρου 70 για την κύρια κατοικία τους, η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων από τα άρθρα 70 και 70Α δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.600 ευρώ ετησίως, με το όριο να προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Δεύτερη ευκαιρία για δικαιούχους

Δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν είδαν την πίστωση στους λογαριασμούς τους, λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα υπηρεσίας ή επειδή ο ιδιοκτήτης δεν είχε υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η διαδρομή είναι: Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εισόδημα > Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια (άρθ. 70Α του ν. 5217/2025).

Η σχετική δυνατότητα παρέχεται έως τις 20 Οκτωβρίου και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00, ή ψηφιακά μέσω της υπηρεσίας my1521, όλο το 24ωρο.

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