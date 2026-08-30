Διπλή επιστροφή ενοικίου: Πότε θα δοθεί και ποιοι θα τη λάβουν

Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρει το ΦΕΚ που ανακοίνωσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο, έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τα ενοίκια του 2024.

Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα, χορηγείται χωρίς αίτηση και μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.

Η ενίσχυση συνδέεται άμεσα με το ύψος του ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και, κατά κανόνα, αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Ήτοι, επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί ορθά.

Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος του Νοεμβρίου κάθε έτους, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωμένο και ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Εάν μια πληρωμή αποτύχει, π.χ. λόγω κλειστού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει την ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο δικαιούχος, προκειμένου, μετά τη διόρθωση των στοιχείων, να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.

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