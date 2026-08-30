Πυροβολισμοί σε κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 40χρονος άνοιξε πυρ με καραμπίνα

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 40χρονος εισέβαλε σε ένα κατάστημα στην οδό Στρατηγου Δουμπιώτη και άνοιξε πυρ με καραμπίνα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, πυροβόλησε με καραμπίνα μία φορά στο ταβάνι μέσα στο κατάστημα και δύο εκτός. Λίγο αργότερα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. τον εντόπισαν επί της Αγίου Δημητρίου και τον συνέλαβαν.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του δεν είχε στην κατοχή του την καραμπίνα.

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