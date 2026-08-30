Νότια Αφρική: Η στιγμή που αεροσκάφη περνούν ξυστά πάνω από κατάμεστο στάδιο (βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η πτήση δύο επιβατικών αεροσκαφών σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από το DHL Stadium στο Κέιπ Τάουν, όπου βρίσκονταν περίπου 55.000 θεατές. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα ράγκμπι ανάμεσα στους Springboks της Νότιας Αφρικής και τους All Blacks της Νέας Ζηλανδίας.

Τα δύο Embraer E-Jets της Airlink πέρασαν πάνω από την οροφή του σταδίου, ενώ την ίδια στιγμή εκτοξεύονταν πυροτεχνήματα και χιλιάδες φίλαθλοι βρίσκονταν στις εξέδρες.

Μόλις 12,5 έως 14 μέτρα πάνω από την κορυφή

Βίντεο από διαφορετικές γωνίες δείχνουν τα αεροσκάφη να περνούν με μεγάλη ταχύτητα πολύ κοντά στο στάδιο. Σε ορισμένα πλάνα, η απόσταση από την οροφή φαίνεται ελάχιστη, προκαλώντας ανησυχία για το πόσο ασφαλής ήταν η συγκεκριμένη πτήση. Σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar, τα αεροσκάφη πέταξαν περίπου 41 έως 46 πόδια, δηλαδή 12,5 έως 14 μέτρα, πάνω από την κορυφή του DHL Stadium. Το ίδιο το στάδιο έχει ύψος περίπου 164 πόδια, σχεδόν 50 μέτρα.

Η πτήση έγινε πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση

Η Airlink είναι επίσημος συνεργάτης της διοργάνωσης, η οποία περιλαμβάνει τη σειρά αγώνων που έχει την ονομασία «Rugby's Greatest Rivalry», δηλαδή «η μεγαλύτερη αντιπαλότητα του ράγκμπι». Τα αεροσκάφη που συμμετείχαν ήταν, σύμφωνα με το CPT Aviation, τα ZS-YAE και ZS-YDE. Είχαν βαφτεί ειδικά για την περίσταση, το ένα πράσινο και το άλλο μαύρο.

«Πώς μπορεί αυτό να θεωρείται ασφαλές;»

Οι εικόνες προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση στα social media. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την πτήση επικίνδυνη και αδικαιολόγητη, καθώς πραγματοποιήθηκε πάνω από έναν χώρο όπου βρίσκονταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. «Ήταν εντελώς περιττό και επικίνδυνο», σχολίασε ένας χρήστης.

Ένας άλλος, δημοσιεύοντας βίντεο όπου το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να περνά πολύ κοντά από το στάδιο, έγραψε: «Αυτό ήταν πολύ κοντά». Άλλος χρήστης υποστήριξε ότι μια πιθανή αστοχία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε «μεγάλη καταστροφή», ενώ ένας ακόμη σχολίασε: «Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό, αλλά πώς μπορεί αυτό να θεωρείται ασφαλές;».

Αρκετοί εξέφρασαν την άποψη ότι επρόκειτο για ένα υπερβολικά επικίνδυνο εγχείρημα, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσαν να είχαν κινδυνεύσει οι ζωές χιλιάδων θεατών. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και άνθρωποι που είχαν ταξιδέψει από το εξωτερικό ειδικά για να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Φωτογραφία:Grant Pitcher/Gallo Images/Getty Images

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