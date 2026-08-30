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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδιωτικό χρέος: Τι αλλάζει από τον Σεπτέμβριο για εξωδικαστικό και δάνεια σε ελβετικό φράγκο

οφειλές
clock 14:21 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers)  στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας, της καλύτερης επικοινωνίας με τους οφειλέτες και, κυρίως, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το αμέσως προσεχές διάστημα.

Η επιτάχυνση των προσπαθειών για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους παραμένει ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, καθώς μπορεί να επιτρέψει σε χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να επιστρέψουν στην οικονομική κανονικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο ακόμη πιο «επιθετικών» παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών. Επί του παρόντος, πάντως, και ενόψει ΔΕΘ, το κυβερνητικό επιτελείο τηρεί σιγήν ιχθύος.

Ανεξάρτητα από όσα ανακοινωθούν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβριος φέρνει αλλαγές στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους και κλείνει «εκκρεμότητες» του παρελθόντος.

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ανακοπών στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών, η οποία έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ως προς την πρόσβαση και την εμφάνιση των υποθέσεων.

Μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έχουν «πάρει» νέα ημερομηνία εκδίκασης χιλιάδες εκκρεμείς ανακοπές κατά πλειστηριασμών και διαταγών πληρωμής, οι οποίες είχαν προσδιοριστεί να εκδικαστούν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 έως και το 2039, κρατώντας επί χρόνια σε ομηρία οφειλέτες και πιστωτές.

Οι υποθέσεις με δικάσιμο πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 θα συζητηθούν κανονικά, χωρίς να απαιτείται αίτηση επαναπροσδιορισμού. Συνολικά εκκρεμούν 36.500 τέτοιες υποθέσεις, εκ των οποίων οι 33.000 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οφειλέτες, καθώς όποιος δεν καταθέσει εγκαίρως αίτηση χάνει την ανακοπή. Αυτή «λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα», δηλαδή θεωρείται σαν να μην είχε ποτέ κατατεθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς το εμπόδιο της ανακοπής.

Στις 21 Σεπτεμβρίου θεσμοθετείται ο διαχωρισμός της πρώτης κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία για όσους επιλέγουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού. Ειδικότερα, οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποσυνδέουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, ρυθμίζοντας το χρέος που αναλογεί σε αυτή με χαμηλότερη δόση, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα, όπως εξοχικά και οικόπεδα, θα μπορούν να οδηγούνται σε πλειστηριασμό για την ικανοποίηση των πιστωτών.

Ελβετικό φράγκο

Εντός του Σεπτεμβρίου καλούνται να λάβουν τις οριστικές αποφάσεις τους και οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ με ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία και σταθερό επιτόκιο έως την αποπληρωμή του. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι η 30ή Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ndwsbeast.gr

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