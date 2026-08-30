Καραμήτρου: «Αγαπώ τη Ρία Ελληνίδου και το συγκεκριμένο τραγούδι αλλά διαφωνώ πάρα πολύ με τον στίχο»

Η Μίνα Καραμήτρου στη δεύτερη εκπομπή της στο πλευρό του Γιώργου Γρηγοριάδη στον ΣΚΑΙ, θέλησε να κάνει μία επισήμανση αναφορικά με το τραγούδι “Θα αλλάξω γειτονιά” της Ρίας Ελληνίδου, που ακούστηκε στο βίντεο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

«Θέλω να πω κάτι. Αγαπώ Ρία Ελληνίδου, αγαπώ το συγκεκριμένο τραγούδι, διαφωνώ πάρα πολύ με τον στίχο. Σιγά να μην αλλάξω γειτονιά για να ξεχάσω κάποιον! Δεν κατάλαβα! Κορίτσια, διαφωνώ! Σιγά τώρα μην αλλάξουμε γειτονιές επειδή θέλουμε να ξεχάσουμε κάποιον! Μη χειρότερα, Παναγία μου!», σχολίασε η Μίνα Καραμήτρου.

«Σιγά μην αλλάζουμε και γειτονιές τώρα για να σας ξεχνάμε. Το σωστό είναι “δεν αλλάζω γειτονιά”», συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος η δημοσιογράφος.

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