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GOSSIP - LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης είπαν «αντίο» στο καλοκαίρι

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clock 10:00 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης απολαμβάνουν τις τελευταίες ημέρες των διακοπών τους στα Κουφονήσια.

Η ηθοποιός αποκάλυψε και τον λόγο που επέλεξαν το συγκεκριμένο μέρος για να ολοκληρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές τους εξορμήσεις.

«Ήρθαμε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία με την καταγάλανη θάλασσα.

ντορε

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Ντορέττα Παπαδημητρίου γιώργος Γεροντιδάκης Κουφονήσια
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