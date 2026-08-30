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ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Αναζητούν ένα θαύμα – Πάνω από 680 οι νεκροί, ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού

Νεπάλ
clock 07:55 | 30/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέα αγωνία επικρατεί στο Νεπάλ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, μετά τη νέα άνοδο της στάθμης των υδάτων σε περιοχή που επλήγη από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις της Τετάρτης.

Η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών του Νεπάλ (NDRRMA) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει πληροφορίες για περαιτέρω άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Σε προειδοποιητικό δελτίο που εκδόθηκε λίγο πριν από τις 05:00, ώρα Ελλάδας, οι αρχές κάλεσαν το προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τους κατοίκους και όσους βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως τις περιοχές Ρασουβά, Νουακότ, Νταντίν και Τσιταβάν, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στους 750 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά έχοντας φτάσει πλέον τους 750.

Στην κινεζική πλευρά των Ιμαλαΐων, οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις ανέρχονται πλέον σε 16, ενώ 546 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στο Νεπάλ, οι αρχές έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 675 θανάτους.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την καταστροφή της Τετάρτης έχει φτάσει πλέον τους 691, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε το καταστροφικό κύμα

Σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (USGS), η καταστροφή στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με την Κίνα συνδέεται με την κατάρρευση παγετώνα.

Η κατάρρευση προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα νερού και συντριμμιών, το οποίο κινήθηκε με μεγάλη ορμή στην περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η νέα άνοδος της στάθμης του ποταμού Μποτεκόσι αυξάνει τον κίνδυνο για νέες καταστροφές, την ώρα που οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους.

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