Η Τέιλορ Σουίφτ δώρισε 50.000 δολάρια σε μητέρα τριών παιδιών που τραυματίστηκε σώζοντας εφήβους από τροχαίο

Δωρεά 50.000 δολαρίων έκανε ηΤέιλορ Σουίφτσε μια μητέρα τριών παιδιών που υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς όταν σταμάτησε για να βοηθήσει εφήβους οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε τροχαίο στο Ρόουντ Άιλαντ τον περασμένο μήνα.







Η 42χρονη Άσλεϊ Τόντον, σύμφωνα με την Daily Mail, οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο όταν είδε ένα τρακαρισμένο όχημα ενός έφηβου οδηγού, το οποίο είχε γλιστρήσει λόγω της βροχής. Όπως η ίδια δήλωσε σε συνέντευξή της στο People, μαζί του βρίσκονταν δύο ακόμη παιδιά, τα οποία ήταν «λίγο χτυπημένα».







Στην προσπάθειά της να απομακρύνει με ασφάλεια τους νεαρούς από το αυτοκίνητο, η μητέρα τριών παιδιών παρασύρθηκε από ένα διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε γλιστρήσει, όταν βγήκε από το όχημά της για να τους βοηθήσει. «Σκέφτηκα: "Αυτό ήταν". Και μετά, μέσα στο ασθενοφόρο, προσευχόμουν, δεν ήθελα να πεθάνω», ανέφερε.

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Όπως έγινε γνωστό, υπέστη πολλαπλές ρήξεις στο ήπαρ και τη σπλήνα καθώς και κατάγματα, παρόλα αυτά, η Τόντον ξεπέρασε τον κίνδυνο. Η 42χρονη παραμένει στο νοσοκομείο για την αποκατάστασή της και σε συνεργασία με τον σύζυγό της δημιουργήθηκε ένας έρανος στο GoFundMe, με στόχο τη συγκέντρωση 110.000 δολαρίων για τις φυσικοθεραπείες που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα.







Η ιστορία της συγκίνησε την κοινή γνώμη και μέχρι το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου είχε καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα από 64.000 δολάρια, με τη μεγαλύτερη δωρεά ύψους 50.000 δολαρίων.

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