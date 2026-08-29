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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League - Αντίπαλοι ΟΦΗ: Ήττες για Λεβερκούζεν και Χοφενχάιμ (βίντεο)

ελβερσμπεργκ
clock 20:42 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μετά τα 6 γκολ στον αγώνα της πρωταθλήτριας Μπάγερν Μονάχου με την Στουτγκάρδη (5-1) το βράδυ της Παρασκευής (28/8), η 1η αγωνιστική της Bundesliga συνεχίστηκε και το Σάββατο (29/8) με... καταιγίδα από γκολ και το μεγάλο «μπαμ» της «πρωτάρας» Έλβερσμπεργκ. Οι νεοφώτιτοι στην Bundsliga νίκησαν με 3-2 την Μπάγερν Λεβερκούζεν, κάνοντας την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στο εφετινό πρωτάθλημα, στο πρώτο παιχνίδι τους στα «σαλόνια» του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Έλβερσμπεργκ προηγήθηκε μάλιστα με 3-0 απέναντι στις «ασπιρίνες» (αντίπαλο του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League) με τα γκολ των Πετκόβ (8'), Κάμπελ (9') και Μόκουα-Ντούσου (46'), πριν μειώσουν στο τελικό 3-2 οι Σικ (77') και Κοφανέ (90'+1').

Με το ίδιο σόρ ηττήθηκε και η άλλη αντίπαλος του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, η Χόφενχάιμ.

Η Κολωνία επικράτησε με 3-2 της Χόφενχαϊμ σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Η Χόφενχαϊμ προηγήθηκε με τον Ντάγκιμ στο 27’, όμως ο Ελ Μαλά στο 51’ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Κάμπακ στο 67’ έδωσε ξανά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά η Κολωνία αντέδρασε άμεσα. Ο Νταλίνγκα στο 72’ ισοφάρισε και στο 82’ πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ, χαρίζοντας στην Κολωνία τη μεγάλη ανατροπή και τη νίκη με 3-2.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στην 1η αγωνιστική της Bundesliga:

Μπάγερν Μονάχου - Στουτγκάρδη     5-1 (21' Ουπαμεκανό, 55' Ολίσε, 57' αυτ. Βάγκνομαν, 82' Πάβλοβιτς, 90'+2' Ντίαζ - 52' Βάγκνομαν)

Έλβερσμπεργκ - Λεβερκούζεν        3-2 (8' Πέτκοβ, 9' Κάμπελ, 46' Μόκουα-Ντούσου - 77' Σικ, 90'+1' Κοφανέ)

Κολωνία - Χόφενχαϊμ               3-2 (51' Ελ Μαλά, 72', 82' Νταλίνγκα - 27' Ντάγκιμ, 67' Κάμπακ)

Μάιντς - Πάντερμπορν              0-0 Λειψία - Γκλάντμπαχ               3-0 (25' Μπακού, 49' Νούσα, 66' Ρέιτζ)

Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρ.   3-3 (3' Λάτε Λαθ, 79' Κουέλφελντ, 90'+2' Σκάρκε - 10', 11', 67' Εμπνουταλίμπ)

Ντόρτμουντ - Αμβούργο            19:30

Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης    

30/08 Άουγκσμπουργκ - Σάλκε            30/08 

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