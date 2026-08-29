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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπάσκετ: Μέσα από τις κάρτες διαρκείας, ο Ηρόδοτος ενισχύει το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

irodotos
clock 20:56 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος παρουσίασε επίσημα τις κάρτες διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027, ενόψει της συμμετοχής της ομάδας στη National League 2 μπάσκετ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη της συνεργασίας της ομάδας με τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

“Μέσα από κάθε κάρτα διαρκείας, 5€ προσφέρονται στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μετατρέποντας τη στήριξη προς την ομάδα μας σε μια ακόμη μεγαλύτερη πράξη προσφοράς.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Κλειστό Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη»

Κατάστημα N. Baxevanis

Τιμοθέου 9, Νέα Αλικαρνασσός

Μαυσώλου 127

Season Card: 50€

VIP Season Card: 150€

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