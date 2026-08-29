Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase - Πρεμιέρα με ΛΑΣΚ η ΑΕΚ

Η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League, με τις αναλυτικές ημέρες κι ώρες των αγώνων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Champions League, έχει ως εξής:
1η αγωνιστική
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026
ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 19:45
Μπριζ - Άστον Βίλα 19:45
Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 22:00
Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 22:00
Λιλ - Μπέτις 22:00
Ρεάλ - Ίντερ 22:00
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026
Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 19:45
Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 19:45
Λίβερπουλ - Ατλέτικο 22:00
Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00
Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ 22:00
Νάπολι - Άρσεναλ 22:00
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026
Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 19:45
Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 19:45
Κόμο - Λειψία 22:00
Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ 22:00
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ 22:00
Σλάβια Πράγας - Λανς 22:00
2η αγωνιστική
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026
Λανς - Σπόρτινγκ 19:45
Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας 19:45
Άρσεναλ - Λιλ 22:00
Ατλέτικο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22:00
Ίντερ - Μπριζ 22:00
Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα 22:00
Λειψία - Αϊντχόφεν 22:00
Βίκινγκ - Μπάγερν 22:00
Βιγιαρεάλ - Νάπολι 22:00
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026
Φέγενορντ - Κόμο 19:45
ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ 19:45
Ρόμα - Ρεάλ 22:00
Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε 22:00
Σαχτάρ - ΑΕΚ 22:00
Μπόντο Γκλιμτ - Ντόρτμουντ 22:00
Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00
Μπέτις - Πόρτο 22:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Στουτγκάρδη 22:00
3η αγωνιστική
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026
Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας 19:45
Σαμπάχ - Ντόρτμουντ 19:45
Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00
Πόρτο - Αϊντχόφεν 22:00
Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ 22:00
Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ 22:00
Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα 22:00
Νάπολι - Μπόντο Γκλιμτ 22:00
Στουτγκάρδη - Ατλέτικο 22:00
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026
Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19:45
Λιλ - Γαλατάσαραϊ 19:45
Άστον Βίλα - Βίκινγκ 22:00
Μπριζ - Λανς 22:00
Μπάγερν - Άρσεναλ 22:00
Ίντερ - Σαχτάρ 22:00
Ρεάλ - Λειψία 22:00
Μπέτις - Φέγενορντ 22:00
Σπόρτινγκ - ΛΑΣΚ 22:00
4η αγωνιστική
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026
Σαχτάρ - Σπόρτινγκ 19:45
Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη 19:45
Ατλέτικο - Μπάγερν 22:00
Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα 22:00
Φέγενορντ - Ίντερ 22:00
Μπόντο Γκλιμτ - Λιλ 22:00
ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα 22:00
Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026
ΑΕΚ - Ρεάλ 19:45
Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ 19:45
Ντόρτμουντ - Μπέτις 22:00
Πόρτο - Νάπολι 22:00
Αϊντχόφεν - Μπριζ 22:00
Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 22:00
Λανς - Κόμο 22:00
Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 22:00
Βίκινγκ - Σαμπάχ 22:00
5η αγωνιστική
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026
Μπόντο Γκλιμτ - ΛΑΣΚ 19:45
Γαλατάσαραϊ - Άστον Βίλα 19:45
Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 22:00
Κόμο - ΑΕΚ 22:00
Φέγενορντ - Πόρτο 22:00
Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 22:00
Λειψία - Λανς 22:00
Ρεάλ - Αϊντχόφεν 22:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μπέτις 22:00
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
Σαμπάχ - Μπαρτσελόνα 19:45
Σλάβια Πράγας - Βιγιαρεάλ 19:45
Ατλέτικο - Βίκινγκ 22:00
Μπριζ - Λίβερπουλ 22:00
Ίντερ - Στουτγκάρδη 22:00
Σαχτάρ - Φενέρμπαχτσε 22:00
Λιλ - Μπάγερν 22:00
Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα 22:00
Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22:00
6η αγωνιστική
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026
Βίκινγκ - Φέγενορντ 19:45
Βιγιαρεάλ - Σαμπάχ 19:45
ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ 22:00
Ρόμα - Σπόρτινγκ 22:00
Άστον Βίλα - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00
Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Σίτι 22:00
Μπάγερν - Σλάβια Πράγας 22:00
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λειψία 22:00
Νάπολι - Μπριζ 22:00
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026
Μπέτις - Κόμο 19:45
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Σαχτάρ 19:45
Άρσεναλ - Ρεάλ 22:00
Ντόρτμουντ - Ίντερ 22:00
ΛΑΣΚ - Φενέρμπαχτσε 22:00
Λίβερπουλ - Πόρτο 22:00
Αϊντχόφεν - Ατλέτικο 22:00
Λανς - Μπόντο Γκλιμτ 22:00
Στουτγκάρδη - Λιλ 22:00
7η αγωνιστική
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2027
Μπόντο Γκλιμτ - Ατλέτικο 19:45
Γαλατάσαραϊ - Φέγενορντ 19:45
ΑΕΚ - Ρόμα 22:00
Άστον Βίλα - Ντόρτμουντ 22:00
Ίντερ - Λίβερπουλ 22:00
Πόρτο - Σλάβια Πράγας 22:00
Λιλ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00
Ρεάλ - ΛΑΣΚ 22:00
Στουτγκάρδη - Μπριζ 22:00
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2027
Φενέρμπαχτσε - Βιγιαρεάλ 19:45
Σαμπάχ - Νάπολι 19:45
Κόμο - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν 22:00
Λειψία - Σαχτάρ 22:00
Λανς - Μάντσεστερ Σίτι 22:00
Μπέτις - Άρσεναλ 22:00
Σπόρτινγκ - Μπαρτσελόνα 22:00
Βίκινγκ - Αϊντχόφεν 22:00
8η αγωνιστική
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027
Άρσεναλ - Σαμπάχ 22:00
Ρόμα - Λιλ 22:00
Ατλέτικο - Φενέρμπαχτσε 22:00
Ντόρτμουντ - ΑΕΚ 22:00
Μπριζ - Μπόντο Γκλιμτ 22:00
Μπάγερν - Μπέτις 22:00
Μπαρτσελόνα - Κόμο 22:00
Σαχτάρ - Ρεάλ 22:00
Φέγενορντ - Λειψία 22:00
ΛΑΣΚ - Πόρτο 22:00
Λίβερπουλ - Λανς 22:00
Μάντσεστερ Σίτι - Σπόρτινγκ 22:00
Παρί Σεν Ζερμέν - Γαλατάσαραϊ 22:00
Αϊντχόφεν - Στουτγκάρδη 22:00
Σλάβια Πράγας - Άστον Βίλα 22:00
Νάπολι - Βίκινγκ 22:00
Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22:00
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ίντερ 22:00
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