Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase - Πρεμιέρα με ΛΑΣΚ η ΑΕΚ

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Η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League, με τις αναλυτικές ημέρες κι ώρες των αγώνων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Champions League, έχει ως εξής:

1η αγωνιστική

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026



ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 19:45



Μπριζ - Άστον Βίλα 19:45



Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 22:00



Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 22:00



Λιλ - Μπέτις 22:00



Ρεάλ - Ίντερ 22:00

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026



Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ 19:45



Στουτγκάρδη - Βίκινγκ 19:45



Λίβερπουλ - Ατλέτικο 22:00



Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00



Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ 22:00



Νάπολι - Άρσεναλ 22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026



Φενέρμπαχτσε - Ρόμα 19:45



Αϊντχόφεν - Σαχτάρ 19:45



Κόμο - Λειψία 22:00



Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ 22:00



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ 22:00



Σλάβια Πράγας - Λανς 22:00

2η αγωνιστική

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026



Λανς - Σπόρτινγκ 19:45



Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας 19:45



Άρσεναλ - Λιλ 22:00



Ατλέτικο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22:00



Ίντερ - Μπριζ 22:00



Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα 22:00



Λειψία - Αϊντχόφεν 22:00



Βίκινγκ - Μπάγερν 22:00



Βιγιαρεάλ - Νάπολι 22:00

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026



Φέγενορντ - Κόμο 19:45



ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ 19:45



Ρόμα - Ρεάλ 22:00



Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε 22:00



Σαχτάρ - ΑΕΚ 22:00



Μπόντο Γκλιμτ - Ντόρτμουντ 22:00



Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00



Μπέτις - Πόρτο 22:00



Σλόβαν Μπρατισλάβας - Στουτγκάρδη 22:00

3η αγωνιστική

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026



Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας 19:45



Σαμπάχ - Ντόρτμουντ 19:45



Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00



Πόρτο - Αϊντχόφεν 22:00



Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ 22:00



Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ 22:00



Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα 22:00



Νάπολι - Μπόντο Γκλιμτ 22:00



Στουτγκάρδη - Ατλέτικο 22:00

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026



Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19:45



Λιλ - Γαλατάσαραϊ 19:45



Άστον Βίλα - Βίκινγκ 22:00



Μπριζ - Λανς 22:00



Μπάγερν - Άρσεναλ 22:00



Ίντερ - Σαχτάρ 22:00



Ρεάλ - Λειψία 22:00



Μπέτις - Φέγενορντ 22:00



Σπόρτινγκ - ΛΑΣΚ 22:00

4η αγωνιστική

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026



Σαχτάρ - Σπόρτινγκ 19:45



Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη 19:45



Ατλέτικο - Μπάγερν 22:00



Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα 22:00



Φέγενορντ - Ίντερ 22:00



Μπόντο Γκλιμτ - Λιλ 22:00



ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα 22:00



Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026



ΑΕΚ - Ρεάλ 19:45



Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ 19:45



Ντόρτμουντ - Μπέτις 22:00



Πόρτο - Νάπολι 22:00



Αϊντχόφεν - Μπριζ 22:00



Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 22:00



Λανς - Κόμο 22:00



Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ 22:00



Βίκινγκ - Σαμπάχ 22:00

5η αγωνιστική

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026



Μπόντο Γκλιμτ - ΛΑΣΚ 19:45



Γαλατάσαραϊ - Άστον Βίλα 19:45



Άρσεναλ - Ντόρτμουντ 22:00



Κόμο - ΑΕΚ 22:00



Φέγενορντ - Πόρτο 22:00



Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 22:00



Λειψία - Λανς 22:00



Ρεάλ - Αϊντχόφεν 22:00



Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μπέτις 22:00

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026



Σαμπάχ - Μπαρτσελόνα 19:45



Σλάβια Πράγας - Βιγιαρεάλ 19:45



Ατλέτικο - Βίκινγκ 22:00



Μπριζ - Λίβερπουλ 22:00



Ίντερ - Στουτγκάρδη 22:00



Σαχτάρ - Φενέρμπαχτσε 22:00



Λιλ - Μπάγερν 22:00



Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα 22:00



Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22:00

6η αγωνιστική

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026



Βίκινγκ - Φέγενορντ 19:45



Βιγιαρεάλ - Σαμπάχ 19:45



ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ 22:00



Ρόμα - Σπόρτινγκ 22:00



Άστον Βίλα - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00



Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Σίτι 22:00



Μπάγερν - Σλάβια Πράγας 22:00



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λειψία 22:00



Νάπολι - Μπριζ 22:00

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026



Μπέτις - Κόμο 19:45



Σλόβαν Μπρατισλάβας - Σαχτάρ 19:45



Άρσεναλ - Ρεάλ 22:00



Ντόρτμουντ - Ίντερ 22:00



ΛΑΣΚ - Φενέρμπαχτσε 22:00



Λίβερπουλ - Πόρτο 22:00



Αϊντχόφεν - Ατλέτικο 22:00



Λανς - Μπόντο Γκλιμτ 22:00



Στουτγκάρδη - Λιλ 22:00

7η αγωνιστική

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2027



Μπόντο Γκλιμτ - Ατλέτικο 19:45



Γαλατάσαραϊ - Φέγενορντ 19:45



ΑΕΚ - Ρόμα 22:00



Άστον Βίλα - Ντόρτμουντ 22:00



Ίντερ - Λίβερπουλ 22:00



Πόρτο - Σλάβια Πράγας 22:00



Λιλ - Σλόβαν Μπρατισλάβας 22:00



Ρεάλ - ΛΑΣΚ 22:00



Στουτγκάρδη - Μπριζ 22:00

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2027



Φενέρμπαχτσε - Βιγιαρεάλ 19:45



Σαμπάχ - Νάπολι 19:45



Κόμο - Παρί Σεν Ζερμέν 22:00



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν 22:00



Λειψία - Σαχτάρ 22:00



Λανς - Μάντσεστερ Σίτι 22:00



Μπέτις - Άρσεναλ 22:00



Σπόρτινγκ - Μπαρτσελόνα 22:00



Βίκινγκ - Αϊντχόφεν 22:00

8η αγωνιστική

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027



Άρσεναλ - Σαμπάχ 22:00



Ρόμα - Λιλ 22:00



Ατλέτικο - Φενέρμπαχτσε 22:00



Ντόρτμουντ - ΑΕΚ 22:00



Μπριζ - Μπόντο Γκλιμτ 22:00



Μπάγερν - Μπέτις 22:00



Μπαρτσελόνα - Κόμο 22:00



Σαχτάρ - Ρεάλ 22:00



Φέγενορντ - Λειψία 22:00



ΛΑΣΚ - Πόρτο 22:00



Λίβερπουλ - Λανς 22:00



Μάντσεστερ Σίτι - Σπόρτινγκ 22:00



Παρί Σεν Ζερμέν - Γαλατάσαραϊ 22:00



Αϊντχόφεν - Στουτγκάρδη 22:00



Σλάβια Πράγας - Άστον Βίλα 22:00



Νάπολι - Βίκινγκ 22:00



Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22:00



Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ίντερ 22:00

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