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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase - Πρεμιέρα με ΛΑΣΚ η ΑΕΚ

ΑΕΚ
clock 20:59 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η UEFA έδωσε στη δημοσιότητα το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Champions League, με τις αναλυτικές ημέρες κι ώρες των αγώνων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Champions League, έχει ως εξής:

1η αγωνιστική

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ               19:45

Μπριζ - Άστον Βίλα       19:45

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ   22:00

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι  22:00

Λιλ - Μπέτις             22:00

Ρεάλ - Ίντερ             22:00

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ                19:45

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ                  19:45

Λίβερπουλ - Ατλέτικο                   22:00

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας  22:00

Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ                22:00

Νάπολι - Άρσεναλ                       22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Φενέρμπαχτσε - Ρόμα              19:45

Αϊντχόφεν - Σαχτάρ               19:45

Κόμο - Λειψία                    22:00

Μπάγερν - Μπόντο Γκλιμτ          22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σαμπάχ  22:00

Σλάβια Πράγας - Λανς             22:00

2η αγωνιστική

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026

Λανς - Σπόρτινγκ                   19:45

Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας             19:45

Άρσεναλ - Λιλ                      22:00

Ατλέτικο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  22:00

Ίντερ - Μπριζ                      22:00

Γαλατάσαραϊ - Μπαρτσελόνα          22:00

Λειψία - Αϊντχόφεν                 22:00

Βίκινγκ - Μπάγερν                  22:00

Βιγιαρεάλ - Νάπολι                 22:00

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026

Φέγενορντ - Κόμο                   19:45

ΛΑΣΚ - Λίβερπουλ                   19:45

Ρόμα - Ρεάλ                        22:00

Άστον Βίλα - Φενέρμπαχτσε          22:00

Σαχτάρ - ΑΕΚ                       22:00

Μπόντο Γκλιμτ - Ντόρτμουντ         22:00

Μάντσεστερ Σίτι - Παρί Σεν Ζερμέν  22:00

Μπέτις - Πόρτο                     22:00

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Στουτγκάρδη  22:00

3η αγωνιστική

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026

Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας   19:45

Σαμπάχ - Ντόρτμουντ            19:45

Ρόμα - Σλόβαν Μπρατισλάβας     22:00

Πόρτο - Αϊντχόφεν              22:00

Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ          22:00

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ          22:00

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα  22:00

Νάπολι - Μπόντο Γκλιμτ         22:00

Στουτγκάρδη - Ατλέτικο         22:00

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

Κόμο - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  19:45

Λιλ - Γαλατάσαραϊ              19:45

Άστον Βίλα - Βίκινγκ           22:00

Μπριζ - Λανς                   22:00

Μπάγερν - Άρσεναλ              22:00

Ίντερ - Σαχτάρ                 22:00

Ρεάλ - Λειψία                  22:00

Μπέτις - Φέγενορντ             22:00

Σπόρτινγκ - ΛΑΣΚ               22:00

4η αγωνιστική

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026

Σαχτάρ - Σπόρτινγκ             19:45

Γαλατάσαραϊ - Στουτγκάρδη      19:45

Ατλέτικο - Μπάγερν             22:00

Μπαρτσελόνα - Άστον Βίλα       22:00

Φέγενορντ - Ίντερ              22:00

Μπόντο Γκλιμτ - Λιλ            22:00

ΛΑΣΚ - Σλόβαν Μπρατισλάβας     22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ρόμα  22:00

Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν    22:00

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

ΑΕΚ - Ρεάλ                19:45

Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ  19:45

Ντόρτμουντ - Μπέτις       22:00

Πόρτο - Νάπολι            22:00

Αϊντχόφεν - Μπριζ         22:00

Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι  22:00

Λανς - Κόμο               22:00

Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ   22:00

Βίκινγκ - Σαμπάχ          22:00

5η αγωνιστική

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

Μπόντο Γκλιμτ - ΛΑΣΚ          19:45

Γαλατάσαραϊ - Άστον Βίλα      19:45

Άρσεναλ - Ντόρτμουντ          22:00

Κόμο - ΑΕΚ                    22:00

Φέγενορντ - Πόρτο             22:00

Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι      22:00

Λειψία - Λανς                 22:00

Ρεάλ - Αϊντχόφεν              22:00

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Μπέτις  22:00

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Σαμπάχ - Μπαρτσελόνα                19:45

Σλάβια Πράγας - Βιγιαρεάλ           19:45

Ατλέτικο - Βίκινγκ                  22:00

Μπριζ - Λίβερπουλ                   22:00

Ίντερ - Στουτγκάρδη                 22:00

Σαχτάρ - Φενέρμπαχτσε               22:00

Λιλ - Μπάγερν                       22:00

Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα              22:00

Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  22:00

6η αγωνιστική

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026

Βίκινγκ - Φέγενορντ              19:45

Βιγιαρεάλ - Σαμπάχ               19:45

ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ                22:00

Ρόμα - Σπόρτινγκ                 22:00

Άστον Βίλα - Παρί Σεν Ζερμέν     22:00

Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Σίτι    22:00

Μπάγερν - Σλάβια Πράγας          22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λειψία  22:00

Νάπολι - Μπριζ                   22:00

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2026

Μπέτις - Κόμο                 19:45

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Σαχτάρ  19:45

Άρσεναλ - Ρεάλ                22:00

Ντόρτμουντ - Ίντερ            22:00

ΛΑΣΚ - Φενέρμπαχτσε           22:00

Λίβερπουλ - Πόρτο             22:00

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο          22:00

Λανς - Μπόντο Γκλιμτ          22:00

Στουτγκάρδη - Λιλ             22:00

7η αγωνιστική

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2027

Μπόντο Γκλιμτ - Ατλέτικο   19:45

Γαλατάσαραϊ - Φέγενορντ    19:45

ΑΕΚ - Ρόμα                 22:00

Άστον Βίλα - Ντόρτμουντ    22:00

Ίντερ - Λίβερπουλ          22:00

Πόρτο - Σλάβια Πράγας      22:00

Λιλ - Σλόβαν Μπρατισλάβας  22:00

Ρεάλ - ΛΑΣΚ                22:00

Στουτγκάρδη - Μπριζ        22:00

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2027

Φενέρμπαχτσε - Βιγιαρεάλ          19:45

Σαμπάχ - Νάπολι                   19:45

Κόμο - Παρί Σεν Ζερμέν            22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Μπάγερν  22:00

Λειψία - Σαχτάρ                   22:00

Λανς - Μάντσεστερ Σίτι            22:00

Μπέτις - Άρσεναλ                  22:00

Σπόρτινγκ - Μπαρτσελόνα           22:00

Βίκινγκ - Αϊντχόφεν               22:00

8η αγωνιστική 

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2027

Άρσεναλ - Σαμπάχ                    22:00

Ρόμα - Λιλ                          22:00

Ατλέτικο - Φενέρμπαχτσε             22:00

Ντόρτμουντ - ΑΕΚ                    22:00

Μπριζ - Μπόντο Γκλιμτ               22:00

Μπάγερν - Μπέτις                    22:00

Μπαρτσελόνα - Κόμο                  22:00

Σαχτάρ - Ρεάλ                       22:00

Φέγενορντ - Λειψία                  22:00

ΛΑΣΚ - Πόρτο                        22:00

Λίβερπουλ - Λανς                    22:00

Μάντσεστερ Σίτι - Σπόρτινγκ         22:00

Παρί Σεν Ζερμέν - Γαλατάσαραϊ       22:00

Αϊντχόφεν - Στουτγκάρδη             22:00

Σλάβια Πράγας - Άστον Βίλα          22:00

Νάπολι - Βίκινγκ                    22:00

Βιγιαρεάλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ  22:00

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Ίντερ         22:00

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