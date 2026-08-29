Βόλος – Ηρακλής 1-1: Μοιρασιά στο Πανθεσσαλικό

Βόλος και Ηρακλής αναδείχτηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό, στο εναρκτήριο ματς της 2ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα παιχνίδι με ένταση και δραματικό φινάλε. Ο Βόλος πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, ενώ ο Ηρακλής έφυγε με έναν σημαντικό βαθμό παρά το αριθμητικό μειονέκτημα.

Ο Ηρακλής πήρε το προβάδισμα στο 27ο λεπτό με τον Νανού, ο οποίος με εντυπωσιακό μακρινό σουτ έγραψε το 0-1. Ο «Γηραιός» είχε μάλιστα αριθμητικό μειονέκτημα από το 54’, μετά την αποβολή του Βίτορ Μιρ.



Ο Βόλος πίεσε για την ισοφάριση και τελικά βρήκε το γκολ στο 84’, με τον Ματίας Γκονσάλες, ο οποίος με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

ΓΚΟΛ: 84′ Γκονζάλες / 27′ Νανού



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 23′ Ουρτάδο, 49΄ Γροσδής, 65′ Μπέιρ / 51′ Καϊμπουέ, 63′ Νιζέτ, 71′ Κόλιτς



ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 54′ Μερ



Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας, Γροσδής, Ες- Σαουμπί, Κάργας, Τσοκάνης, Τζόκα, Μπάρε, Φουρτάδο, Ουρτάδο, Λάμπρου

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νάνου, Καϊμπούε, Σουρλής, Νίζε, Μιρ, Κόλιτς

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 29 Αυγούστου

Βόλος – ΠΟΤ Ηρακλής 1-1



21:30 Παναιτωλικός – Καλαμάτα

Κυριακή 30 Αυγούστου

19:30 Άρης – ΟΦΗ



20:15 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ



21:00 Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός



21:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

Δευτέρα 31 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMA