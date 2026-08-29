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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωνσταντέλιας: Ονειρικό ντεμπούτο με γκολ, αλλά άτυχος με τραυματισμό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ τραυματισμός
clock 21:27 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ονειρικό ντεμπούτο με τη Ντόρτμουντ στο Γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς σκόραρε στο 45+1', διαμορφώνοντας το 2-0 απέναντι στο Αμβούργο. 

Ωστόσο, η χαρά κράτησε λίγο. Στο 51' γύρισε το αριστερό γόνατό του σε προσπάθεια να κλέψει την μπάλα, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά, αποχωρώντας κουτσαίνοντας. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση ή επιβεβαίωση για σοβαρή κάκωση. Η Ντόρτμουντ αναμένεται να περιμένει τις ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος.

Η Ντόρτμουντ επικράτησε με 2-0 με τον Καρέτσα να δίνει την ασίστ στο πρώτο γκολ , που πέτυχε ο Γκιρασί.

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Γιάννης Κωνσταντέλιας Ντόρτμουντ
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