ΟΦΗ – Europa League: Πρεμιέρα στο Παγκρήτιο κόντρα στην Χοφενχαϊμ (17/9) - Το πρόγραμμα

Ο ΟΦΗ έμαθε το αναλυτικό του πρόγραμμα στη League Phase του Europa League, σε μια ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή που περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα όπως η Λεβερκούζεν και η Μπενφίκα. Η κρητική ομάδα θα ξεκινήσει από το Παγκρήτιο στις 17 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Χοφενχάιμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

* 1η αγωνιστική 17 Σεπτεμβρίου



ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ | 19.45

* 2η αγωνιστική – 15 Οκτωβρίου



Ρεν – ΟΦΗ | 22.00

* 3η αγωνιστική – 22 Οκτωβρίου

ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν | 19.45

* 4η αγωνιστική – 5 Νοεμβρίου

Χαποέλ Μπερ Σεβά | 22.00

* 5η αγωνιστική – 26 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Άντερλεχτ | 22.00

* 6η αγωνιστική – 10 Δεκεμβρίου



Μπενφίκα – ΟΦΗ | 22.00

* 7η αγωνιστική – 21 Ιανουαρίου 2027



Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ | 19.45

* 8η αγωνιστική – 28 Ιανουαρίου 2027



ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν | 22.00