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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ – Europa League: Πρεμιέρα στο Παγκρήτιο κόντρα στην Χοφενχαϊμ (17/9) - Το πρόγραμμα

ΟΦΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 2026 27
clock 21:44 | 29/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ΟΦΗ έμαθε το αναλυτικό του πρόγραμμα στη League Phase του Europa League, σε μια ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή που περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα όπως η Λεβερκούζεν και  η Μπενφίκα. Η κρητική ομάδα θα ξεκινήσει από το Παγκρήτιο στις 17 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Χοφενχάιμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

* 1η αγωνιστική 17 Σεπτεμβρίου

ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ | 19.45

* 2η αγωνιστική – 15 Οκτωβρίου

Ρεν – ΟΦΗ | 22.00

* 3η αγωνιστική – 22 Οκτωβρίου

ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν | 19.45

* 4η αγωνιστική – 5 Νοεμβρίου 

Χαποέλ Μπερ Σεβά | 22.00

* 5η αγωνιστική – 26 Νοεμβρίου 

ΟΦΗ – Άντερλεχτ | 22.00

* 6η αγωνιστική – 10 Δεκεμβρίου

Μπενφίκα – ΟΦΗ | 22.00 

* 7η αγωνιστική – 21 Ιανουαρίου 2027

Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ | 19.45

* 8η αγωνιστική – 28 Ιανουαρίου 2027

ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν | 22.00

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