ΟΦΗ – Europa League: Πρεμιέρα στο Παγκρήτιο κόντρα στην Χοφενχαϊμ (17/9) - Το πρόγραμμα

Ο ΟΦΗ έμαθε το αναλυτικό του πρόγραμμα στη League Phase του Europa League, σε μια ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή που περιλαμβάνει μεγάλα ονόματα όπως η Λεβερκούζεν και η Μπενφίκα. Η κρητική ομάδα θα ξεκινήσει από το Παγκρήτιο στις 17 Σεπτεμβρίου κόντρα στη Χοφενχάιμ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
* 1η αγωνιστική 17 Σεπτεμβρίου
ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ | 19.45
* 2η αγωνιστική – 15 Οκτωβρίου
Ρεν – ΟΦΗ | 22.00
* 3η αγωνιστική – 22 Οκτωβρίου
ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν | 19.45
* 4η αγωνιστική – 5 Νοεμβρίου
Χαποέλ Μπερ Σεβά | 22.00
* 5η αγωνιστική – 26 Νοεμβρίου
ΟΦΗ – Άντερλεχτ | 22.00
* 6η αγωνιστική – 10 Δεκεμβρίου
Μπενφίκα – ΟΦΗ | 22.00
* 7η αγωνιστική – 21 Ιανουαρίου 2027
Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ | 19.45
* 8η αγωνιστική – 28 Ιανουαρίου 2027
ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν | 22.00