Επίσκεψη της Σέβης Βολουδάκη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ και το Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Χανίων στο Ακρωτήρι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκαν οι ανάγκες περαιτέρω εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης υλικών, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΔΕΔΙΣΑ στην καθημερινή λειτουργία της και στην επίτευξη των στόχων για μια αποτελεσματικότερη και περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενημέρωσης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, στη διαλογή στην πηγή, στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση, καθώς η επιτυχία κάθε ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων προϋποθέτει τη συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Η κ. Βολουδάκη εξήρε το έργο της διοίκησης, των στελεχών και των εργαζομένων της ΔΕΔΙΣΑ, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της καθαριότητας στα Χανιά. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η σύγχρονη διαχείριση των αποβλήτων και η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία του τόπου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

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